袁永興／丁噹「日與夜，跟自己說晚安」

丁噹新作「日與夜，跟自己說晚安」橫跨搖滾、舞曲、抒情等音樂類型，唱功扎實的她駕馭起來游刃有餘，展現歌手身分的感情觀、生活面向及價值觀也都在預期之中，驚喜的是音樂錄製的精進和作品蘊含的深度、動聽且耐聽。

專輯中兩顆耀眼的珍珠：與麋先生樂團主唱聖皓合作的「還是猜不透的人」，以及「最親的傷痕」。前著在唱出「原來愛情要自言自語比較動人」後，拉開輪唱中收斂起落的糾結、齊唱時拉扯隱藏的細膩，直到末尾對唱裏傳達情感最終在醒悟後趨於平淡，音樂層次分明，聖皓的詞曲成熟洗鍊。後者「最親的傷痕」只用木管搭配弦樂，沒有鼓與貝斯甚至沒有吉他與鋼琴，卻在Live同步錄製下、行雲流水且優雅柔美的完成配唱，丁噹的聲線緊扣聽覺的流動帶來百老匯音樂般的精緻豐沛，製作人李欣芸與新生代編曲家林奕承功不可沒。

與新生代女歌手陳華合唱的「致遠道而來的我們」，歌名源自「想和你看五月的晚霞」中的歌詞「致遠道而來的浪漫」，甚至歌中「在你眼中沐浴五月的清晨」也有呼應致敬的意味，歌詞最末唱著「嚐盡自我懷疑和無人問津，等到有你為我，洗去煙塵」，整首歌在詞曲咬合與聲線鋪陳、情緒堆疊都充滿巧思，意境在悠揚中有釋懷、有灑脫。

至於較為節奏性的歌曲像是開場的「夜遊」、與專輯中段的「直男癌」和尾曲的「叮叮噹」，分別以電子舞曲、輕快流行跟搖滾曲式進行，抒情曲風夾置其中，曲序顯然是針對聆聽設計上做了精心安排。專輯總共邀了六位製作人共同打造，除了麋先生的聖皓以及李欣芸外，還有黃少雍、蔡尚文、馬毓芬與朱敬然。「日與夜，跟自己說晚安」的專輯概念從日與夜、外在內在、陰陽正反等二元性出發，延展到聽覺中卻有一體多面的意念呈現，這讓新歌一聽陌生、二聽生熟，再聽卻已似是故人來。