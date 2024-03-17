雀雀／「鹽水大飯店」樸實刻畫台灣人最美的眾生相

公視台語台首部自製時代劇「鹽水大飯店」以 1979年的高雄為舞台，劇集講的是40幾年前的故事，整體所帶來的戲劇能量卻很新。

首先是新銳演員張耀仁、吳子霏、黃迪揚、洪毓璟、喬湲媛與許莉廷等人所帶來的影視新鮮臉譜沁人心脾；這些年輕人詮釋起下港小人物既草根也自然，將自己還沒出生的時代角色演繹得立體、台語說得到位；而主人翁從鼓山事件到美麗島案的遭遇描繪，也是台灣影劇作品中少見的敘事視角 － 既是當事者、被大時代所衝擊，卻又不是站在影響歷史的最關鍵核心位置去看待一切，又遠又近，魔幻程度與「天橋上的魔術師」各異其趣。

「鹽水大飯店」將鄉土劇形式用得溫潤如玉，演員的真誠表演作用關鍵：張耀仁飾演的男主角李文欽，故事背景改編自台灣農運先驅戴振耀的青年時代經歷，角色的理想性人格以及追求愛情的方式滿滿拙稚之氣，感化力足以讓蔡昌憲崇拜、引黃迪揚惻隱、惹洪毓璟無法丟下他不管。

劇集由黃迪揚負責渲染出生命的陣痛與複雜，道出台灣人的意識形態之所以飄揚擺盪的生存焦慮；吳子霏則是全劇清流擔當，儘管成長過程坎坷，仍挺直腰桿的瘦削美麗姿態，儼然菅芒花精神代言人；而喬湲媛飾演的外省二代女孩，為芋仔蕃薯其純粹、可愛與義氣的一面站穩最佳註解。

熱血青年故事到處都有，踏實講出台灣風土人文如何滋養一個年輕人，讓他勇於做夢、敢於承擔的刻畫卻不多。而方文琳、謝銘祐與溫吉興飾演話少、作穡多，以良善勤勉身教與恬靜氣質樣貌關懷後輩生活的長輩面貌，把台灣未來交棒給年輕人主意的善意期許溫柔展現。

簡單兩代故事就做到綜觀譜繪出樸實台灣人最美的眾生相，是「鹽水大飯店」之所以能讓一個歷經讀書會合作社、遊行、逃亡、被抓以及蹲苦勞的青年故事，最終震盪出強大戲劇後座力的主要原因。

轉型正義影劇的拍製從來都不容易，韓國能夠拍得好，是因為全民有著共同的敵人，包括財閥、政府、美帝甚至日本，批判火力愈大，觀眾愈能有效被煽動。但台灣不是如此，純然地控訴無法達成立場不同族群之間的有效溝通。以台灣囡仔的成長經驗分享來動之以情，先從友善包容彼此的眼光看待這塊土地上的人與故事，確實是一個好的開始。

難以想像的是台灣從4、50年代國語推行委員會開始推行國語運動後，過了一甲子之久，才有台語台的出現。等了這麼久，就是為了能讓台灣人看到「鹽水大飯店」這樣的作品能夠被拍出來。雖然這麼慢，但是幸好終於還是來了。