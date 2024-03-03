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麥若愚／「新聞女王」的強大氣場 重新擦亮港劇招牌

聯合報／ 麥若愚（資深媒體人、影評人）
佘詩曼（右）在「新聞女王」中的表現獲讚賞。圖／摘自微博
佘詩曼（右）在「新聞女王」中的表現獲讚賞。圖／摘自微博

上世紀8、90年代曾風靡全球華人市場的港劇，近年來話題性與影響力，套句廣東話真是「買少見少」（愈來愈少），但是製造港劇最大宗的電視台香港TVB，依然努力生產，年年在萬千星輝頒獎禮激烈競爭出年度的「視帝、視后」（這個如今台灣金鐘獎延用的名詞源自香港TVB）。

王家衛「繁花」第3集女角辛芷蕾開的「至真園」酒店開幕，請來港星溫兆倫剪采，群眾爭相目睹，說明了「義不容情、我本善良」這些90年代膾炙人口的港劇，不僅風靡台灣，連大陸也著迷，但曾幾何時，港劇退潮被陸劇、台劇洪流淹沒。

近年香港TVB延請經驗老道的曾志偉擔任總經理，戮力改革戲劇與綜藝，與湖南衛視合作「聲生不息：港樂季」重新擦亮TVB老招牌，接著全新立足粵港澳大灣區製造聲量，2023港劇「羅密歐與祝英台」劇名新穎，「香港人在北京」成為歷來最多普通話發音的港劇，終於年底一齣25集台慶劇「新聞女王」平地一聲雷，收視與口碑從大灣區襲捲整個陸劇市場，成為兩岸三地華劇年度代表作之一。

以電視台新聞部做背景的美日韓劇屢見不鮮，「新聞女王」能異軍突起，最主要是把「宮鬥」戲碼重新包裝於新聞編緝部與主播台，別忘了華劇宮鬥戲最成功始祖就是2004TVB的「金枝慾孽」，並直接影響了2011陸劇「後宮甄嬛傳」。當年「金」劇4大女角戲外明爭暗鬥搶TVB視后的盛況轟動一時，我曾赴港目睹，結果黎姿掄元視后、鄧萃雯獲最喜愛女藝人、佘詩曼鎩羽。

時隔20年，佘詩曼從稱霸港劇到北上陸劇洗禮（延禧攻略、鬚邊不是海棠紅），再回TVB演「新聞女王」的當家主播Man姐，氣場強到涵蓋全劇，從一絲不苟的妝髮、一套套亮麗的職場套裝，連當年處女作「雪山飛狐」被人嘲笑的聲線，如今都已淬練成為讓人目不轉睛的演技亮點，說「新聞女王」全看佘詩曼並不為過。

這也正是TVB港劇傳統的「戲包人」，全劇布景精緻、妝髮服裝、燈光等技術都一流，令廣東話對白中粵語夾雜不少英語的「新聞女王」能迅速eye catching（吸睛），劇中SNK電視台做為全劇主場景的新聞部辦公室、白色基底紅／藍鑲框色系的2層樓搭景非常醒目厲害，有大公司的時尚新穎、視覺美感、更是佘詩曼、馬國明兩大主管對立互鬥的明顯分野。

TVB改朝換代，但港劇與港綜「寓教於樂」的宗旨始終還在，「新聞女王」每集開場共25個新聞語錄，還有各段採訪故事，劇情發展都連結到社會責任與關注，這是港劇甩不掉的包袱，卻也是彌足珍貴的資產。

女王 廣東 香港

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