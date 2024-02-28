曾士昕／復古美學再起

一直以來鐘表都環繞著復古議題，經典又優質的設計總能超越時空而永久留存，古典必需在過往的製表歷程中留下一段美好的設計與工藝才稱得上是永恆，而優雅的美學與創新的機芯則是復古的本質，在此分享三款經典不敗的復刻腕表。

兼具優雅與實用的Longines浪琴表在征服者系列誕生七十周年之際，發表最新款Conquest Heritage中央動力儲存指示腕表，可說是再次展現品牌製表的卓越與優雅。把能量顯示裝置放在與中央指針同軸心，而且以碟盤結構來分別顯示上鍊與能量消耗，這是全世界首創。浪琴表在一九五九年就曾經推出這項獨有的結構，品牌藉由這次的發表來重新演繹當年的絕佳設計，已經在表迷與藏家之間口耳相傳。

具有視覺效果的中央上鍊系統是其特色，上鍊時外圈會旋轉，上方的數字從0到64小時轉動，若上滿鍊時中央的碟盤也會跟著旋轉。消耗能量時中央的碟盤會旋轉直到能量耗盡，這項從未出現的結構也是這款中央動力指示腕表的獨家亮點。

Grand Seiko SLGH 013以工坊附近岩手山冬天的融雪為主題所設計的44GS表款，正是1967年GS推出最經典之作。這款以白鋼打造的常規款其高耐腐蝕性是一般不鏽鋼的一點七倍，相當於大家所熟知的904L超級不繡鋼。

44GS表款有寬大的表耳側邊，連接表耳的邊緣以四個面向交融於一點，優美的表殼稜線以純手工研磨的超鏡面處理，這是一項難度極高的技術，講求的是職人的手工溫度，堪稱全球首創。

而搭載的9SA5機芯具有雙衝擊擒縱結構，雙層上繞游絲，無卡度游絲擺輪與擺輪軸心間隙微調機制，而且還是一枚高震頻自動上鍊機芯，規格與性能皆屬於高級機芯的配備，堪稱GS問世六十周年的最佳鉅獻。

Breguet寶璣的Type XX飛行表曾經是法國空軍委託製造的軍規飛行配備，而這次的複刻版又分軍用與民用兩種，這裡要介紹的是型號2057的軍規版本，採用不鏽鋼材質，表圈側邊為錢幣紋，表冠採洋蔥式設計。

面盤上的計時盤以一大一小來區隔30分鐘與小秒盤，阿拉伯字時標，其中時、分指針為長形劍針，小秒針為菱形針，30分鐘計時針為短柳葉針，皆有薄荷綠色夜光塗料，表圈十二點方向有倒三角形夜光標記可輔助讀時。特別的是還搭載了一枚五赫茲的高震頻自動上鍊計時機芯，具有導柱輪與垂直耦合計時機制，整體來看是一款非常優質的軍用飛行表，深受軍事迷高度青睞。