雀雀／韓劇殺人者的購物中心動作戲與異國情調有看頭

李棟旭、金慧峻所主演的「殺人者的購物中心」第1集讓驚心動魄的家宅圍攻戰敘事先行，再倒敘、娓娓道來男女主角兩人「相依為命叔姪女情」來由。不馬虎的槍戰戲、讓觀眾與女孩同步陷入「狀況外但超想搞清楚一切」的求知欲牙起來，都能勾出觀眾「馬上想看下一集發生什麼事」的追劇衝動。

李棟旭的螢幕魅力依然有用，且該劇配角群敵我難猜但角色臉譜鮮明、出場有序，是以即便到了最後的大亂鬥都不至於搞混，選角非常成功。交錯剪輯的時序鋪陳、創造懸念都有一套，加上幾條故事線的情感動人、戲也扎實，兩代之間的傳承與成長脈絡進展皆有之。

由「殺人者的購物中心」可見 Disney+在串流平台戰場尤其是韓劇題型上似乎找到了主場—延續了「Moving 異能」英雄為了後代而甘願退隱，過了多年平凡生活後卻仍受敵人威脅、再度在最後群戰中死裡求生。生存戰概念故事是自「魷魚遊戲」以來，就讓韓劇在國際劇壇上站穩江湖地位的剽悍劇型，單挑和團戰都是韓國影劇拿手好戲，讓全球觀眾看得過癮，值千金。續訂拍攝第2季的機會也高。

「殺人者的購物中心」的場景極單純，此劇除了男女主角住家與地下倉庫兩個主場景，剩下在回憶情節中所出現的老家、喪禮、醫院、任務地點、學校與社區街巷場地可謂屈指可數，也無特色。全劇幾乎符合「在有限或封閉空間內拍出好故事」的條件，既考驗敘事精采度也很挑戰演員的表演能量。

除了精實熱鬧的動作戲魔法金粉之外，金海娜所飾演的「謎樣中國女人敏慧」與金民所飾演的「泰拳師傅」aka「泰國傭兵把信」為戲增添不少異國情調，想要取悅泛亞洲觀眾意圖昭昭。但找韓國演員飾演外籍角色並非長久之計，就算「京城怪物」中飾演日本貴婦前田雪子的秀賢日語講得再好，越想國際化的影劇作品，發展趨勢本就更期望能讓日本裔演日本角色、泰國裔演泰國角色，不論你是哪國的戲皆然。

像描述日本女老闆和韓國男學生談異國戀的日劇「Eye Love You」找韓國演員蔡鍾協與二階堂富美組CP，台日跨國製作電影「青春18x2 通往有你的旅程」許光漢、清原果耶的台日戀曲就都是不錯的案例。

事實上，韓劇近年來很常安插外國演員在戲裡演出配角藉以拉攏國際觀眾群，是仍談不上是什麼要角。許光漢或許非常關鍵，畢竟他在韓劇「No Way Out」裡演的台韓混血殺手角色不扛個幾場重場戲說不過去。若是打得夠好，粉絲集氣許願許光漢到「模範計程車3」或「殺人者的購物中心2」客串一下也不是沒有可能。