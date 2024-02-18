雀雀／韓劇「歡迎回到三達里」 鄉土劇偶像劇化的精品典型

韓劇「歡迎回到三達里」女主角趙恩惠（申惠善飾）是在首爾混得風生水起的明星御用攝影師，卻被捲入霸凌風波、虎落平陽並被媒體獵殺，無奈只好躲回故鄉濟州島三達里，並改回本名「趙三達」過著低調生活。

雖是青年返鄉（而且還是精英返鄉）卻頂著失敗者逃回老家的狼狽面貌，風聲也一下子就傳遍故里。讓她無法面對的還有一直在家鄉生活的初戀趙容弼（池昌旭飾），這男人在分手後依然住在她的老家隔壁，每天出門都會遇到。

「歡迎回到三達里」延續了過往韓劇如「愛的迫降」、「海岸村恰恰恰」與「我們的藍調時光」廣受歡迎的「主角受困小村、人生出現新轉機故事」類型，透過配角群組構出的可愛草根文化來圍編出一張樸實溫柔之網，暖暖地接住了男女主角。滿檔療癒力一向是此劇種的強項，每個社區大媽或兒時朋友平常囉唆又八卦，真正遇事時、各個都能化身成為女主角堅強的後盾。在首都被戰得遍體鱗傷的趙三達，回家後猶如得到百人戰力大軍，在情感上得到了最大的支撐。

本劇是由「山茶花開時」與「氣象廳的人們」導演車榮勳所執導，擅於刻畫小城小人物故事的他將近作精華功力與榮光悉數接投注在男主角池昌旭身上。池昌旭才在「惡中之惡」祭出華麗武打戲、演繹鐵漢柔情不遺餘力，轉頭「回到三達里」飾演起氣象廳暖男趙容弼輕鬆愉快。趙容弼有著「氣象廳的人們」宋江的氣象天才職人形象、癡情程度則堪比「山茶花開時」的姜河那。

歌頌初戀、青年事業有成之餘也不忘顧慮父母心情與健康，且鄰里關係熱鬧溫馨......非常適合過節全家聚會時在客廳播著看的「歡迎回到三達里」說穿了就是韓國鄉土劇偶像劇化與精品化的典型之作。可韓劇如今能夠笑傲全球，多數時候便是仰賴創作者們在類似類型劇碼拍攝中反覆打磨出了精準影像語言技術基礎，不怕灑狗血、無畏敘事老哏，因為只要把戲拍得亮麗也能觸動觀眾共情，那對影像創作者而言就已是雙贏。

至於劇本與議題就交給創作位階更高的編劇去煩惱就好。本劇亮點在於巧妙利用女主角以「被誤會是霸凌者」的開場來具現化她受到媒體與網路輿論攻擊的慘狀，提醒觀眾「吃瓜群眾容易冤枉好人」、甚至有著妖魔化網路公審行為的勸世意味。然而溫情主義走向亦是多數韓劇情節發展之所必然，世人對於女主角的誤解，也就在一場展覽與一則報導後被洗白、雲淡風輕。先別管這麼具理想性的煽情情節寫不寫實？或問被社死的人要強勢回歸舞台談何容易？至少韓劇就是有辦法把這種八點檔劇情拍得泫然且動人。