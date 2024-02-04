雀雀／楊紫瓊「孫家兄弟」美劇讓世界「看見台灣」？

楊紫瓊成為第95屆奧斯卡獎影后之後，先是去年Disney+喜劇「西遊ABC」中以觀音娘娘炫麗登場，更在今年初影集「孫家兄弟」（前譯名為「兄弟之道」）裡飾演一位台灣媽媽，搭擋演她黑幫老大丈夫的是寇世勳，在問世首周就躍登Netflix全球影集排行第3、且爛番茄也開出高達85%的好評，使得該劇仍有望驅使官方續訂第2季。

楊紫瓊在「孫家兄弟」中飾演一位帶小兒子遠離台灣江湖是非之地、到美國過著平凡日子的母親。多年後寇世勳遇刺、大兒子（錢裕揚飾）赴美團聚，卻接連遇到暴力血腥事件，生活再也無法平靜的過程中，最令人印象深刻的，是這位家庭主婦每每撞見死的或活的殺手時，總能以泰山崩於前而色不改的冷靜態度應對。

包括處理屍體的效率、打麻將打探消息、直接與殺手對幹直到你死我活，甚或被綁架時仍能以大姐大姿態與人談判等對策，各種扮豬吃老虎的表現對於全球觀眾而言自然是新鮮的，畢竟要讓身手了得的女打仔演「看起來不會打的人物」應該是很需要演技的。至於這位台灣大媽究竟是不是狠角色？除非第2季真的開拍，否則就是懸念了。

此劇留下懸念還有寇世勳作為眾家黑幫老大的真正能耐仍是霧裡看花、飾演女檢察官的海蒂關（Highdee Kuan）是敵是友？以及若將幫派之爭場景轉為到台灣的話，能否創造出猶如盧貝松導演在台拍攝電影「露西」那樣、讓世界「看見台灣」的影響力？不可諱言台灣此時確實是最適打造華文化影視作品的產業基地，若能傾力投注資源培育創建影劇幕前幕後人才與硬體條件，打造台灣好萊塢不是夢。

兩齣美國影集除了都有楊紫瓊、也搭配了知名演員如吳彥祖與寇世勳擔任父親角色。更值得一提的便是選角出了來自台灣的明日之星演員劉敬與錢裕揚。他們在片中打戲不少、也帥得徹底。此種「從好萊塢紅回台灣」的造星方式未來能否成為潮勢也值得觀察。武打動作片確實是繼承自李小龍與成龍到好萊塢打拚過的、也能與韓國影劇做出區隔度影劇類型，未來華語男女演員想要國際化，雙語和身手都得先練好以備。

「孫家兄弟」一句台詞「長子最受尊重，卻得到最少的愛」便彰顯出戲裡楊紫瓊放養台灣大哥、卻過度寵溺美國弟弟的華人父母偏心教養差異；前者強化錢裕揚成長過程中養成最強殺手人設，後者又合理化弟弟角色（李松璞飾）平凡溫暖甚至帶有喜感的角色臉譜。一邊滿足世人對於亞洲古惑仔的樣貌期待、一邊又代入某種美國亞裔男性面貌，此番兄弟檔搭配方式與「西遊ABC」並無二致。

聚焦於東西文化衝擊現場，是美國影劇為亞裔主人翁搭建故事舞台的必考題，在「怒嗆人生」與「之前的我們」於年度金球獎備受矚目之後，想必未來探討亞洲人在美生存哲學的議題會越漸成為顯學。