今年是龍年，因此關於「龍」這種神話生物的討論就成為最熱門的話題，過去幾年間，我花很多時間在台灣地區迷走，到處觀察公路旁有趣的建築事物，後來書寫出版了「在自己的城市旅行」一書，而書的封面就是一個小女孩在公路旁，指著一隻巨大的恐龍，似乎是對著它念咒施展魔法，而後面遠方的背景正是台北101大樓。

很多人對這張封面照片提出質疑，覺得這張照片一定是合成後製的，台北怎麼可能會有恐龍呢？也有很多人問我：「新書封面上的恐龍到底在哪裡？」

這隻恐龍位於中和的烘爐地，我最早知道這裡有恐龍，是因為藝術家姚瑞中多年前的攝影作品，他的照片引發了我尋找這隻恐龍的興趣，後來我才知道恐龍是在烘爐地福德宮，而且這裡不是只有一隻恐龍，周邊還有很多各式各樣的恐龍，只是我不明白為什麼寺廟周邊要擺放恐龍？恐龍難道是一種神獸？不論如何，這裡是個滿好的制高點，後面可以看見台北101大樓的身影，恐龍與台北101，形成奇特的對比。

其實中國龍與西方侏羅紀恐龍是不同的。西方侏羅紀恐龍是從考古骨頭去想像復原的動物；而中國龍則是一種想像的神獸，是利用不同生物去拼湊出來的「九不像」，具有蝦眼、鹿角、牛鼻、狗嘴、獅鬃、蛇尾、魚鱗、鷹爪，以及鯰鬚，被認為是一種神獸，會吐水，代表著吉祥之意。但是西方傳統的龍，或是聖經中所提到的龍，通常醜陋而且有翅膀可以飛翔，是一種翼手龍的型態，而且會吐火，基本上都是邪惡的，所以會有「喬治屠龍」等故事。

台灣公路旁還有一種奇特的「混血恐龍」，是在一座財神廟的門口，矗立一對奇特的「混血恐龍」，所謂的「混血」（hybrid）指的是不同血統的混合，這對恐龍身體是侏羅紀公園暴龍的身體，但是頭部卻接上傳統中國龍的頭部，加上前肢是中國龍的雞爪，感覺非常特別又詭異，可說是一種新血統的神獸。

台灣很多廟宇的神龍因為非常巨大，直接就設計建造成建築物的一部分，甚至整座建築就是一隻神獸。最有名的應該就是左營龍池潭的龍虎塔，一隻龍一隻虎，張大嘴巴，迎接人們進入其身體內，但是當地人卻告訴我說，必須「龍口入、虎口出」才能增加福氣。蓮池潭有如寶可夢的道場一般，聚集了許多寺廟神獸，而且都建造著巨大的神獸或神像，有一座廟宇建築本身就是一條蛟龍，人們從龍的嘴巴進入蜿蜒的身體內。

另一隻巨大的神龍建築是在麻豆的代天府，麻豆代天府最有名的是「天堂與地獄」，而其中「地獄」部分因為極其陰森恐怖，成為這裡最有名的代表景點，不過的確是太恐怖，所以幾乎就是兒童不宜的限制級場所，連我都不敢進去。

但是「天堂」部分我就很感興趣！所謂的「天堂」，其實就位於一隻巨大神龍的身體內，參觀者必須從神龍的尾部進入，「天堂」收費四十元，裡面呈現天堂百態，人們在天堂喝茶下棋，而且有宮女陪侍在旁，只是這些宮女雕像太過粗糙，有一種試圖使人不想上天堂的感覺。天堂參觀動線最後到達高四、五層樓的龍頭部分，然後豁然開朗，從龍嘴巴出去，走長長的階梯下到凡間。

龍作為中國人最喜歡的神獸，因此龍年也就特別受歡迎，甚至有人喜歡在龍年生子，覺得龍年生龍子，將來就可以成龍！事實上，「龍生九子」長相特長各有不同，所以不需要再迷信龍年生龍子的傳說。不論如何，中國人畢竟是喜歡龍的民族，所以將來出現各種「神龍」建築造型，似乎也不需要怎麼大驚小怪了！