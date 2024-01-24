陳穎Ying C.／你真的偏好「不太甜」的甜點嗎？ 談刻板印象與以偏概全

在台灣，最常聽到對甜點好吃的讚美就是「不太甜」，甚至可以說是最高禮讚。不過，將「不太甜」視為對甜點的讚美，不只是在台灣。前陣子美國餐飲媒體Eater便針對亞裔美國人與「不太甜」（not too sweet）的甜點現象做了一番有趣且深入的討論。

近幾年美國逐漸掀起「不太甜」甜點風潮，不僅許多亞洲血統的甜點店以此行銷，媒體愈來愈常見相關報導，在TikTok與X（前推特）上都有許多聲量。但亞洲人偏好不太甜的甜點，這個印象是正確的嗎？Eater該篇文章裡說明，雖然有英國研究報告指出，亞洲人更有可能是超級味覺者（Supertaster），不僅對苦味、酸味更加敏感，也可能偏好較低的甜度，且亞洲歷經戰亂，糖曾是奢侈品，但「亞洲人都喜歡不太甜的甜點」很大部分是刻板印象及以偏概全的結果。

該文中的「亞洲人」係指「亞裔美國人」（Asian Americans）。此詞彙是1968年兩位加州柏克萊大學學生所創，旨在將不同亞洲背景的移民納入團結的政治運動中；美國社會更長期將亞洲人與東亞人混為一談，如1970年代的人口普查裡，亞裔只有日本人、中國人、韓國人、菲律賓人和「所有其他人」的選項。這導致「亞洲人」一詞本身就是以偏概全，從「亞洲人」出發所談論的現象，更可能其實只是對「東亞人」的刻板印象。

實際上亞洲有約50個國家、47億人口，風土民情差異懸殊。亞洲不僅不乏甜度極高的甜點，如印尼的椰絲糯米球（Onde-Onde）、流行於南亞的炸糖漿甜麵圈（Jalebi）等，統計數字上，更有許多遠比歐美嗜甜的國家。經濟合作暨發展組織（OECD）與聯合國糧農組織（FAO）發布的2021-2030全球農業展望報告書便指出，在2018-2020年中，馬來西亞與泰國的每人年平均糖消費量分別是58.2公斤與43.9公斤，全歐平均36.7公斤與美國的30.9公斤與之相較，都只能瞠乎其後。

回頭看看台灣，根據農業部的「糧食平衡表」，2015年每人每日營養供給量中的卡路里，有281大卡來自糖類與蜂蜜。若以1克糖為4大卡換算，約為每日70.25克，一年平均攝取量便是25.6公斤，和台糖發布的統計數據約略相同。而世界衛生組織建議，成人每人每天的糖攝取量不應超過50克，更建議若能低於每日總能量攝取的5%以下（即約25克）對健康有益。也就是說，台灣人的每日平均糖攝取量，其實遠超世衛組織標準。

台灣人或許沒那麼愛吃糕餅，但含糖飲料卻是貨真價實的日常甜點。根據衛福部的國民營養健康狀況變遷調查，7~44歲的台灣人中，約有45%的人每天會喝一杯以上含糖飲料，且每個年齡層中，男性消費頻率皆比女性高。2007年兒福聯盟的一份統計調查也指出，平均有44.7%的台灣11歲兒童每天喝1瓶以上的飲料，與世衛組織的全球調查結果比對，僅低於以色列的52%。而台北醫學大學團隊2022年研究，台灣市售飲料裡約70%的含糖飲料屬高糖飲品、未到高糖標準的飲料中，也有40.8%總含糖量超過25克。以珍珠奶茶為例，一杯全糖700ml的含糖量就有約62克；半糖、微糖也有15~25克之多，糖量約略等於一份檸檬塔。

從以上數據看來，說台灣人喜歡「不太甜」的甜點，其實與事實全然不符。更不用說本地鍾愛含糖量高的水果，在品種改良與種植技術上拼命下功夫，使水果漸失原始風味，只剩滿滿的糖分，還需要農委會農試所育種修正。

不少台灣人認為「歐美的甜點都是死甜、無法入口」，但台灣人眼中的「歐美」正和美國白人眼中的「亞裔」相同，是一個過於籠統且包含極多異質的概念。光是「歐洲」就有諸多迥然不同的地域、歷史與甜點麵包製作法。僅談法國，在過去十數年中的甜點變化也很大，「減糖」、「輕盈」一直都是重要風潮。「甜點」的光譜同樣涵蓋極廣，善用蔬菜、水果、香草等食材、在甜鹹邊界游移的盤式甜點，當然也是甜點，盤式甜點套餐的概念更起源於刻板印象裡「死甜」的法國。

下次談論甜點，在將「不太甜」作為讚美的同時，或許可以再思考一下自己的判斷與比較根據；在甜點、水果、含糖飲料間的浮動標準，又是來自何方？