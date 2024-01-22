袁永興／台客電力公司隨行

專輯序幕由「中壇元帥」以豐富多層次的編曲搭配著嗩吶開啟，氣勢和演唱都在傳藝與流行的風格間遊走，「三太子哪吒」的主題在硬式搖滾中帶來勸世與信仰的重要、聽來卻不說教，主要是因為音樂的形式扛起了聽覺的重心，配唱製作人陳建瑋讓主唱柯大堡採取揮灑但嚴謹、重「收」不輕「放」的詮釋，製作人黃少雍與和編曲陳有億讓作品磅礡大氣、聽完餘韻十足。接續的「半島小調」在「思想起」的熟悉旋律中開歌，然而這首電子氛圍的曲調蘊含豐富的節奏設計，行雲流水行進中又在間奏穿梭取樣「思想起」的旋律，一種既新奇又熟悉的音樂進程，愈聽愈著迷。

「隨行」專輯從「琉球山之約」開啟中段連續四首旋律奇佳、動聽抓耳、回味無窮的精彩大作，「原點」、「浯島尾班機」跟「月老」都是主打歌等級的傑作，以「原點」為例，吉他輕撥的意境迅速扎實的抓耳入心，邁入副歌段落揚起滿載而歸、雲散天開般地清朗明亮，大堡的歌聲在這首歌裡充分發揮了台語字句與聲韻的美，更將這首能欣賞更能傳唱的好歌賦予強韌的生命力。另一首「浯島尾班機」流暢輕快的吟唱中述說金門的故事，在「一罐高粱來關心親切的固執」中，蘊含著對山、對水、對老天爺的感激，旋律更是朗朗上口到過耳不忘的程度。「月老」邀來了電音組合G5SH的「LuuX-呂尚霖」負責編曲、並與蔡家蓁對唱合作，有別於一般台語的男女情歌對唱，電子節奏切分明快過濾掉了那些纏綿黏膩的刻板印象，強調主唱柯大堡低音的發揮更讓作品顯得驚喜突出。

近年角色多以電視行腳節目主持人為主的柯大堡在前年拿下金鐘雙獎後，現在用這張「隨行」專輯證明他是音樂人出身的初衷一如繼往，這張台語專輯也反映出他在行腳台灣、咀嚼人情世事裡找出的溫暖底蘊，無論情感面、思維向度與音樂型態的創新上，都賦予了個人生命與環境變遷交會的深刻體悟。