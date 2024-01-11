曾士昕／2023年夢幻之選

雖然已經邁入2024年之始，但2023年最難入手的熱門表款依然值得追逐，到底這幾款有何特別而令表迷爭相擁有？在工藝技術上又有何亮點？而成為討論度與聲量居高不下的表款呢？

Rolex勞力士1908這個數字是當年在瑞士註冊的年份，也是Rolex有史以來第一只採用金質自動陀與透背的基本款。1908搭載全新開發的薄型自動機芯7140，為了降低自動陀運作時的噪音，在自動上鍊軸承的部分加裝了近三十顆滾珠，這個數量在業內非常罕見。擒縱結構為鎳磷合金的Chronergy系統，這種偏斜角的擒縱叉可提升百分之十五的運作效能，同時也是Rolex第一次將矽質游絲運用在男表機芯。而在機芯的拋磨修飾上也採用獨家的日內瓦波紋，在兩道波紋間多了一道細窄的凹槽，與一般日內瓦波紋處理不同。以上種種創新有別於傳統Rolex的作法，成為近期勞迷追逐的目標。

Patek Philippe百達翡麗在2023年最受表迷青睞的絕對是5224兩地時間腕表，雖然不是最複雜的功能，但在近代PP表款中卻創意感十足，尤其是盤面二十四小時的阿拉伯字時標。兩地時間功能在過往PP表款曾經出現多只，今年的5224給人耳目一新之感，主因在於盤面為二十四小時設計，因此時針與第二地指針一天只繞行一圈，不需額外搭配日夜顯示功能，這項設計在PP是首見，也讓面盤的布局格外優雅，整體外觀顯得簡潔俐落。在心臟的部分搭載的是PP很特別的31-260機芯，除了夾板結構不同於微型自動陀的長青機芯240，其中還有三項專利讓性能更加優質與穩定，也是今年表迷最看好的正裝表之一。

A.Lange&Sohne朗格今年的Odysseus計時表獨創的設計令人驚豔，可以看出朗格精湛的工藝與製表堅持。全新的機芯研發是品牌特色，一款一枚新機芯對Odysseus也不例外。首先是歸零的方式很特別，銀針與紅針分別是計時分針與秒針，在計時歸零時分針如常運作，秒針會因計時幾分鐘而快速轉動幾圈才歸零，這樣的設計不但極具視覺性也是首創。在按把的部分也有雙重功能，除了一般的正常操作外，表冠拉出一段按壓按把變成快調星期功能，歸零按把則具有快調日期功能，真是絕妙的設計。朗格計時表主夾板及骨架與瑞士表很不相同，結構起伏跌宕，層次感豐富，加上精緻的機芯修飾，無怪乎成為收藏家最想入手的表款。