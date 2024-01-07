雀雀／戀愛實境秀「單身即地獄3」 開快車、衝高IP價值

韓國戀綜「單身即地獄3」打破前兩季先群體相處一天、第2集才配對前往「天堂島」的前例，第3季在第1集就以迅雷不及掩耳的進度，讓參與者只憑第一印象與少許的相處互動經驗來做投票，想不到也配對出了幾對「一日情侶」。

在他們共享午茶、兜風，豪華套房晚餐和泳池、共浴等催情氛圍助攻之下，除了強化「與陌生人約會」的刺激感，其實也讓觀眾產生了「他們從此是會攜手定下來？或到最後會撕破臉？」的懸念與擔憂。

不僅開快車、進度加了速，第3季的創新之處還有著將地獄島分為兩座島嶼的豪邁規格擴張，這都是強力能將觀眾留住的新鮮感處。事實上，「單身即地獄」初創時IP就是企圖打造「韓版慾罷不能」，但終究是順應了亞洲觀眾尺度接受度而將性感力調整成「保護級」程度劇情，或者說是參加者即便是再怎麼想要孔雀開屏也都做不到餓虎撲食的亞洲普世感情價值觀鉗制使然。然這亦無妨礙參加者們盡情施展費洛蒙的誘人魅力。

從參與者的年紀、顏值身材與學歷條件上都可看出「單身即地獄」系列會根據上一季的出演者「受歡迎程度」與觀眾評價而在下一季做出彈性調整：

例如第1季最受歡迎的女孩之一是學歷最高的大學生申芝燕，第2季的女孩平均年齡於是降低但平均學歷倏然提高不少；第3季迎來史上年紀最大男性出演者李官熙，36歲的他一下子就將1、2季的男性平均年齡拉高不少。而本季忙內崔民又（24歲）雖為帥氣模特兒但不善爭取與表現，甚至與劉恃蘟互有好感卻頻頻錯過，在幾集哥哥姐姐們火力全開競爭之下顯得閉俗。果然愛情遊戲還是要有一點經驗的大人玩起來才會好看。

即便像是韓國人如此坦蕩對於外貌至上主義趨之若鶩，S3情節主線仍是由長相相對平凡（甚至有點直男臭、還被戲稱為第3季最渣）的老大哥李官熙掌控全局，他選妃般的擇偶方式令人又好氣又好笑，此番人設大受觀眾與幾位女性喜愛，或恐才是韓國民情最真實的鏡射。

荒島共度9天8夜的10集故事來自於事前近大半年的選角工程，選出藝人潛力十足的素人網紅，為韓國演藝圈挖掘新人的功能作用與「超級星光大道」有類似之處，出演者的社群帳號在曝光後漲粉10萬、百萬者皆有之。是以台劇「此時此刻」才會出現王淨這樣想透過參加戀綜出道的新人歌手角色故事身置其中。而這齣實境節目確實也在S3衝高了IP價值。

比一般韓綜經費優於2、3倍的「單身即地獄」第3季看似砸錢不手軟、大手筆打造的一切場面之中，其實也出現了更多置入與業配痕跡；且隨著節目名氣的提升，多的是粉絲或海選落選上不了節目的人願意去住一晚索價7萬台幣的飯店套房過乾癮，從經濟面來看，Netflix、出演者、製作公司和合作飯店，全都是贏家。