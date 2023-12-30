李清志／殯儀館可否再利用

歷史建築再利用是二十一世紀世界建築風潮之一，在環保及歷史文化保存的考量之下，愈來愈多地方的歷史建築被保留，並且重新再利用，賦予其全新的功能，同時也為老建築注入新的生命力！

例如倫敦的老舊發電廠被改造成時髦的商場，紐約的舊高架鐵道被改成最受歡迎的帶狀公園，馬斯垂克的老教堂則被改成旅館或書店，京都的廢棄小學校被改成高級飯店，伊斯坦堡的老發電廠竟然成為大學校園，而奈良的監獄也被改造成星野集團的豪華飯店。

不管是工廠、倉庫，或是軍用碉堡，發電廠，教堂、寺廟等，幾乎所有的建築都可以被再利用，但是卻有兩種建築是無法被再利用的，其中一個就是核電廠，因為其中隱含著某種看不見的惡靈，是我們人類至今仍然沒有技術能力，可以解決的輻射汙染問題；另一種無法再利用的建築則是殯葬空間，因為殯儀館對於很多人而言，也是某種靈界惡魔的附著存在空間，即便是進行完驅魔儀式，仍然無法消除人們對這類空間的恐懼。

台北第一殯儀館被認為是「北市最大嫌惡設施」，最近終於決定拆除，但是拆除後該作為什麼用途？是蓋豪宅呢？抑或是商場、公園，社福單位？成為大家討論的焦點，似乎大家對於這個長久以來與死亡有關的建築空間，總是充滿無法消除的恐懼。即便是拆除改建都已經很多人害怕了，更不要說是保留建築再利用了。

西方人似乎比較不信邪，巴黎104藝術中心的前身就是市區最大的殯葬空間，104藝術中心的建築主體於1873年建成，從1905年起就開始殯葬業務直到1997年。業務鼎盛的時期，每年有高達二萬七千輛次的靈車駛出，一千四百多個人在此工作，殯葬相關產業如靈柩、雕刻、喪服製作等都在此設立，有點類似台北市民權東路行天宮附近的第一殯儀館。

不過2001年起巴黎市政府開始著手改造這座廢棄的殯葬特區，請來擅長於古蹟翻新案的十一月建築師事務所（Atelier Novembre）全新規畫將104打造成一個與社區結合的文化中心，讓這個原本令人害怕的暗黑建築，搖身一變，成為藝術家盡情舞動、抒發夢想的空間。不僅有書店、餐廳，也有大型表演空間、展示空間，讓人絲毫感受不到死亡與惡靈的陰影。

有趣的是，104創意藝術中心前方廣場，竟然擺設了由藝術家Nikki所設計，一顆巨大閃亮又繽紛的骷髏頭，似乎宣告著死亡的必然與生命的歡愉。死亡並不可怕，可怕的是「雖然亟欲逃避死亡，卻終究無法免於死亡」。

巴黎人竟然可以將殯儀館改造成藝術中心，這樣的事台灣人應該完全無法接受吧？不過殯儀館重新再利用作為藝術中心之後，附近的房地產果然馬上漲價，可以預知的是，第一殯儀館的拆除，也將為民權東路附近地段的房地產，帶來新一波的漲幅。

過去我們總是將殯葬設施，放置在都市的邊緣地帶，明顯區分活人與死人的空間，但是隨著城市的發展擴大，原本是邊緣地區的殯葬空間，反而變成城市的蛋黃區。以台北市為例，西門町紅樓附近原本就是墓園，日治時期開發西門町，才將墓園改建成紅樓；而南京東路、林森北路旁的康樂公園、林森公園在日治時期也是墓地，戰後則成為違章建築的密集區，後來才改建成為公園。

或許我們應該開始改變過去的觀念，不要再努力區分活人與死人的空間，而是讓這些空間融入城市生活之中，就像巴黎市區的墓園，成為觀光的景點；或是像東京市區的櫻花靈園，成為人們賞櫻休閒的綠地公園。這些死亡的空間存在於城市之中，也可以提醒終日忙碌或醉生夢死的人，「人生是有限的，必須好好珍惜」！