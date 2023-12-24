潘光中／全靠劉詩詩救場！一念關山揭露了古偶劇正陷入降級消費風潮

要說年末這一波新劇，有哪一部在播出前就拉滿話題熱度和觀眾期待的，那大概就是非「一念關山」莫屬了。

想想，做為85後最強、甚至是內娛第一的刀馬旦身手，劉詩詩有多久沒有認真拍一部武俠劇？撇開以仙俠特效取勝的「醉玲瓏」（2017），上一部結結實實武打動作，居然是2010年的「怪俠一枝梅」，怎能不讓一票觀眾引頸期盼？年屆35又是人妻人母的劉詩詩，打戲絕對是拍一部少一部。

更何況，這次搭配的編導組合也是一絕─雙導演周靖韜（『萬卷樓』、『少年包青天』、『陸貞傳奇』）、鄒曦（『終極筆記』、『沙海』），編劇統籌張巍（『今生也是第一次』、『夢華錄』）。出品方還是近年屢見佳作的「檸萌影視」，在作品質量上已經有了先天的保證。

哪知播出後，被推到最高的期待值出現了物極必反的現象。雖說從上線第一天開始，「一念關山」就占據了全網熱搜話題的前列，播放量更是斷崖式的領先同期競爭對手。但是，各種負評也隨之而來，有嫌棄主角演技的、有指責特效失真的、有不滿武打潦草的，更有因為男主顏值搭不上女主、憤而揚言棄劇的。不但驚動了平台、出品、以及導演三方出來各自滅火安撫，最終還緊急調動後製人力，將尚未播出的集數重新剪輯，試圖平息眾怒。

說到底，「一念關山」原本主打的劇情路線，是男女主強強聯手，一面武鬥江湖險惡、一面智破朝堂權謀。老實講，這種兼顧江湖恩怨與朝堂心計的雙修路線，向來是古偶劇類型中的賣座公式，有「瑯琊榜」、「慶餘年」、「夢華錄」珠玉在前，加上出品方、主創組、演出陣容看上去都沒問題，那麼觀眾所嫌棄、指責、不滿的那些，真的是其來有自嗎？還真是。

「一念關山」裡的大部分角色，在人設方面說起來都是相當有特色，可問題是，進了戲之後，大部分也真的都是用「說」的來建立人設，很多故事都只在台詞上走，真演給觀眾看的都留給場面和武打了。可這些燃燒經費砸出來的「場面」和「武打」，卻又往往顯得刻意或失真，觀眾只看到華麗簡報式的堆疊畫面，看不到演員的情緒互動和演技對撞，無法進入共情共感的狀態下，當然就是看到什麼嫌什麼了。

整部戲所有能挑剔能嫌棄的都被抱怨了一輪之後，唯一剩下能撐著這套戲於不墜、豆瓣評分還維持在7分以上，也只剩下劉詩詩的個人魅力與女主氣場了。「一念關山」是粗製濫造嗎？絕對不是，相反的，這絕對是一部用心製作、針對市場需求推出的精心製作。可惜的是，就是因為太計較各方需求，反而忽略了一部正經戲劇該有的邏輯順暢和情節飽滿，淪入普遍的「消費降級」風潮。