曾士昕／新骨董表崛起

新骨董表(New Vintage)是近兩年才有的鐘表名詞，是指80年代至大約2000年前後所生產的腕表，現在來看不新也不舊，但因為有比較高的手工製表比例而深受藏家青睞，不斷改寫拍賣行情而成為市場新寵。一般鐘表的認知大概超過50年稱為骨董表，20年為近代表，因此才將30年至50年內的腕表稱做新骨董表。

90年代的腕表表徑都不大，約為33mm到37mm之間，當年在沛納海大表徑的帶動下，尺寸已經來到了44mm，即使經典正裝表也都有近40mm，因此90年代的表款目前已經是非主流，行情也一落千丈。PP創業150周年所推出的跳時表3969在當年瘋迷拍賣市場，曾經創下不錯的行情，但2000年以後市價逐漸下滑，主要還是在於尺寸過小。

80年代後期機械腕表風潮再現，瑞士人將昔日單一功能複合成超級複雜表，這種作法在70年代以前非常少見，尤其是陀飛輪功能更是稀有。從1991年Blancpain寶珀的1735，1993年IWC萬國表的大戰馬，1994年Gerald Genta四錘三問大自鳴，還有AP愛彼表在1999年起推出的八大天王，這些大複雜腕表引領了瑞士製表業的重生。而從2000年以後鐘表進入了另一個新世代，有新的製程與發展策略，偏大表徑的運動表成為市場主流，90年代小尺寸腕表也從此被打入冷宮，一沉寂就是近三十年。

復古風潮一向是每年表展的趨勢，終於這兩年除了復刻表款，90年代前後的經典款也真實回歸，最明顯的是反應在拍賣行情。在計時表的部分表現最佳的是搭載Lemania機芯的表款，如Breguet寶璣、Daniel Roth與Roger Dubuis羅傑杜比等，當然百達翡麗5070更是表迷競相擁有。Lemania計時機芯因為設計精良，從40年代問世後一直被各大知名高端品牌所採用，PP之所以市場行情最好除了品牌價值高，還技高一籌將機芯的左半部做了升級，不但將微調改成慣性砝碼的無卡度游絲擺輪，也加裝輪系微調機制，在所有Lemania計時機芯中等級最高。另外，PP 3878鏤雕腕表也極受玩家喜愛，通透精緻的雕工絕對是近三十年最佳傑作，已經到了收藏臻品的等級。

為何90年代前後的表款會如此受歡迎？究其原因為當年表款的設計有輕復古的優雅，著重美學設計與細節工序，尤其是面盤、指針與時標的精緻度。而現行新表的訂價有些已經超過腕表本身的價值，玩家認為新骨董表暨親民又值得回味，造成搶購而行情上揚，不新不舊的新骨董於是成了市場主流。