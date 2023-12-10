芮塔／祕密能守住多久？無人島的DIVA：帶來希望與勇氣的反轉好劇

「迫切期盼，總有一天，會以從未想過的方式實現。」近期大勢韓劇非「無人島的DIVA」莫屬，平均最收視高達9%，NETFLIX全球排名第5。端看下半年韓劇片單，疫情期間以復仇劇為大宗、現在充斥奇幻夢想題材，彷彿訴說「日子將充滿希望與重生」。有趣的是，疫情前熟悉的韓劇感覺回來了，正站在交叉路口，尋找創新戲路。

「無人島的DIVA」作為吳忠煥導演與朴惠蓮編劇第3度合作作品，劇情不斷反轉，原本以為是談論夢想的劇集，第3集玩起猜謎遊戲，掀起「尋找基浩」熱潮；直到中後段才發現戲劇真正寓意「該揭開真相，或者繼續逃避？」、「將風險變為機會！」男女主角走向雙向救贖。

朴惠蓮作品包括「當你沉睡時」、「皮諾丘」、「當你沉睡時」、「Start-Up」，必有戲劇公式包括，兒時一定認識、主角有悲慘童年，力捧男二特質，這次也不例外正常發揮。疑惑男二的戲分為什麼多過男一，赫然發現編劇通過不同兩個視角（姜保傑、姜遇學）推動劇情前進，倒敘筆法與情感漸進式鋪陳，理解到青梅竹馬的愛情多麼刻苦銘心。

喜歡「無人島」設定貫穿全劇！原本以為是一齣「荒島求生存」劇集，實則透過女主角生存故事勉勵眾人：「勇敢面對問題，正面迎戰看到光明與希望！」如同15年後徐木河終於被兩兄弟找到，與偶像同居，甚至當歌手，遙不可及的夢想仍實現了。編劇更透過島上的颱風、山豬撞擊、海鷗搶食等故事，暗喻人們面對困境，下一步該怎麼做？

令人讚嘆的，編劇將多條看似沒有交集的支線，包括歌手假唱事件、躲避家暴父親卻冒充失蹤一家人之名、尹蘭珠演藝事業危機，都圍繞在無人島議題：「以為沒有人知曉，過著看似幸福的日子，祕密究竟可以守住多久？城堡即將崩塌，該勇敢揭發真相，或者繼續逃避，維持假裝的幸福？」透過3位主角徐木河、姜保傑、姜遇學不同想法不斷衝撞，引領觀眾一同解決困境。

故事也有爭議點，無人島居住的家怎麼能這樣夢幻？島上衣服到底怎麼替換？「無人島的DIVA」名為奇幻夢想劇，孤島生存15年本就不可能，幻想最終在戲劇中實現吧！