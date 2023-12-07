也許是補償心理，疫情解封一過，今年幾乎都在不停地飛行中，這一個月更是旅行之月，去了美國東岸、又去了日本關西，藉旅行之名也跳出局限了三年的可逛藝術框框，旅行中更多時間是在美術館或博物館裡度過。當然這也許過了中年的焦慮，強烈地覺得自己所知不夠而生命已進入倒數，在博物館、美術館的時光，是對平日在家中文字虛擬閱讀的對照和所知的落實，去接觸到真實的世界、真實的物件並閱讀這些物件後所含的意義。

算是久旱逢雨，近一個月美東與關西博物館與美術館的頻繁出入，閱讀過的藝術品多得數不清；無論是「費城博物館」、「大都會博物館」、「正倉院」或「美秀博物館」等，都看得很過癮！然而擔心不足的我發現，這個月中，上海有一位，也許大家較不關注，但在我心中是排名很前面的藝術家「Raoul Dufy 杜菲」的展正在「西岸美術館」展出。杜菲是我閱讀的藝術家裡面，最能帶給我愉悅正能量的一位創作者，然而在藝術買賣市場，他的價位總是居於不高不低的潛流中，也從來都成不了網紅、明星去蹭熱度的流量名單；也許因為他的作品多且市場地流動頻繁，也從沒有所謂過高的天價。但是我想，最重要的原因可能是因為，他的作品表象看起來簡單易懂，沒有留太多空間給藝評或名流們說道，在他較順遂的人生裡也沒有太多傳奇故事可供傳播；因此，在許多藝術媒體的傳播裡，常常會被遺漏掉。

我認識他則是因為早年閱讀台灣藝術家廖繼春的創作描述裡提到，杜菲對他很大的啟發，特別是廖先生待在法國那一段時間，因為仔細地觀賞了杜菲的作品，而有了對他在創作上天翻地覆的啟發與改變。關於繪畫，就是顏色與線條之總和；杜菲把這兩個元素拆離再併構，這也造成後來廖繼春依此線索的推進，而形成了的抽象繪畫。

然而最讓我喜歡杜菲作品的原因，可能是他的生活感與愉悅這兩個氣質吧；他熱愛生活、喜歡音樂、喜歡旅遊、喜歡人群、喜歡科學、喜歡運動、喜歡朋友等等，都反映在他的畫作中處處可看見。如果再去深究，發覺他許多線條如同文字書寫，在斑斕鮮明的色塊中穿梭；而線條所描述的常常都來自於文學閱讀或樂譜符號，如此自在愉悅，身在其中。

因此在許多關於杜菲傳記的文章閱讀中，可看到他之所以有這樣獨樹一格的創作法，其實跟他年輕時的努力，廣向前輩創作者討教和思考，勇於蛻變有關；他應該是除了畢卡索以外，最願意嘗試新方法創作的藝術作者，也是最願意開闊與世界建立關係之人；他從印象派中的光影色塊，到塞尚的構圖哲學，或者接近於野獸畫派的自由書寫等，人生中豐富的創作也自在求變。同時他也不覺得藝術是高高在上的姿態，藝術也可以轉成生活成工具，其實大半生也為商業美術設計服務。但是回歸到創作上，還是可以看到其孜孜不倦和廣大敘述探索；特別是在巴黎「當代博物館」那件寬六十公尺、長十公尺高的「電氣精靈」。讓我在畫作前看得讚嘆不已，看他如何把電力發生從希臘哲人一路畫到當時電器點燃世界的歡騰，從論說者到科學家都在這巨大畫幅之中。

也許這作品太大根本不能出國流動展覽，且沒有像畢卡索等藝術家得到更多被海外現身機會，而他一生中大都小幅、宜家賞閱的作品，頻繁在各展覽與拍賣會中陪襯而出，鮮為主角。多年來我依他創作論述陸陸續續收藏了幾張不同時期與內容作品，包括關於音樂、關於旅遊、關於塞尚給他的啟發嘗試轉變的作品。

這次「西岸」的展出也順著這些脈絡，其實還挺想看這個展覽的，畢竟藝術是心靈的良藥，而杜菲則是一位借藝術去看世界光亮面最高級的創作者，是描繪光亮的人。特別在多災多難的當下顯得格外真誠。