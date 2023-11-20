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王祖壽／梅艷芳．鳳飛飛．谷村新司謝幕曲

聯合報／ 王祖壽，樂評人

1986年梅艷芳意興風發站上香港紅館，歌壇新人在萬人體育館首次個唱連續15場，「梅艷芳盡顯光華」之所以至今史上留名，不僅開賣秒殺，一再加場，加到最後只得縮短搭台時間，原定1月4日開唱，結果提前一年在12月31日登場，創下今天港台再也難覓的神紀錄。

1月14日最後一晚，我在紅館現場，當時第一次聽到「孤身走我路」，23歲她明明還很年輕，短髮濃妝大禮服，一身華麗罩袍像是遮掩著從小走唱謀生養家，長年經歷歌檯舞榭的辛酸。

「孤身走我路，是痛苦卻也自豪」，歌聲包覆在低迴的樂音裡，緩緩道出心境起伏，泫然未泣卻全曲揪心，既有一路走來的際遇感傷，還有面對未來命運的一分執著，貼合著音韻即使不諳粵語也能感受，鄭國江的歌詞寫得真好。

音樂來自谷村新司，渲染交織著台上台下彼此對人生的共情。梅艷芳唱罷，旋律隨即再度揚起，四面台她分別步向前後左右向觀眾鞠躬，口中大聲說著多謝，然後舞台降下，即使身影消失在暗場裡，音樂始終未歇，揪住我心不放。

上世紀80年代香港大量引進日本歌，改填中文詞，務實在歌曲本身能否貼合市場共鳴，歌手鑽研天賦歌藝魅力，無需負擔創作才華標籤，香江歌壇的明星榮景於是形成。

彼時日語原曲的粵語歌，谷村新司一人就包辦了張學友「遙遠的她」、張國榮「共同渡過」、陳百強「旅程」、陳慧嫻「忘記悲傷」、陳潔靈「無言地等」、郭富城「為何仍剩我一人」...，谷村新司的旋律常常表面水波不興，徐徐堆疊至餘韻綿長，很適合謝幕曲。

2007年「鳳飛飛世界巡迴演唱會」4月13日高雄首唱，我在現場，Encore之前謝幕曲「另一種鄉愁」，鳳飛飛說舞台是她的第二故鄉，然後悠然唱起「沒有哭泣的那一種滋味，那種使人刻骨銘心的鄉愁」，今天回想當她唱完，在音樂重複響起時依依難捨的身影格外令人感慨，那是鳳飛飛倒數中的演唱會了，後來台灣歌謠小巨蛋舞台的未完成，留下鳳飛飛永遠遺憾的鄉愁。

「另一種鄉愁」韻腳扣緊谷村新司日語原曲「昴」，中文歌詞有日語原音的氣息，晨曦作詞功不可沒，包括余天歷來翻唱者眾，好歌相傳無遠弗屆 ，許富凱2016年重唱，相隔鳳飛飛原唱版35年，放在台語新歌專輯裡也很特別。另外還有姜育恆版「我的心沒有回程」，鄧麗君翻唱過的關正傑粵語版「星」，都是谷村新司的同一首旋律。

一生歌曲影響華語歌壇的谷村新司先生，2023年10月8日傳出病逝消息，享年74歲。我最接近谷村新司的一次，是2001年12月25日聖誕節，在東京帝國飯店谷村新司Dinner Show現場，本尊近距離原汁原味的謝幕曲「昴」，氣場魔幻磅礡，如今驀然回首，場燈亮起，令人目眩神迷的台上風華，以及巨星們台下的風範風骨，已經曲終人散。

舞台 香港 演唱會

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