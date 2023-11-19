雀雀／台灣演員圖鑑 「此時此刻」群星魅力無法擋

「此時此刻」是繼2016年「滾石愛情故事」之後，台灣又一大堆頭愛情影集的奢華嘗試，此劇全10集，形同一口氣上線10部電視電影。台灣需要這樣的大堆頭戲劇來過節嗎？從上架後飆升的排行榜名次上來看，答案是顯而易見的。從該劇也能看見7年來台灣影劇的變與不變。

變的是從「滾石」20首經典歌到「此時此刻」的10首新歌，且彼時台灣影壇上尚且還沒有王淨，曾敬驊與朱軒洋；變的是疫情與串流影響世界之巨大，已能全面主宰與串起一部戲劇多篇章之間的關聯包括疫情的口罩元素與隔離情節等等；串流平台一舉成為強勢的影劇作品供應商，在行動追劇時代，讓觀眾時時刻刻都能坐享此時此刻戀曲。

不變的是演員吳慷仁、郭雪芙、林柏宏與謝欣穎等演員，7年之後還是妥妥地站在他們的表演職位上，高炳權導演也還在；而「華燈初上」的彪炳戰績讓連奕琦成了總導演，杜政哲成了總編劇，兩人在新劇上所做的最大膽的事，就是敢於提出「大人的戀愛」理論、觸碰感情冒犯道德的尖銳地帶，讓更多愛情的模樣曝光。

一集50分鐘上下的短小精幹，實則集集都是半部愛情電影，解了觀眾們太想看明星演員拍都會愛情片的癮。「戀愛實境秀」與「真實故事改編」串接頭尾，將檯面上與檯面下的愛情漏網鏡頭悉數捕捉，看著王淨、朱軒洋、賈靜雯與曾敬驊「在戲裡演繹戲外的戀愛」，觀眾與演員反而都得到了更多的真實感。

充分展現藝人討喜魅力面、融洽使得角色與情境成立的則有修杰楷、郭雪芙、謝欣穎、劉品言、林心如、張軒睿、林哲熹、李銘忠、李佳穎、陸夏、風田、宸頤與陳怡叡。劇本量身打造有其效用，帶觀眾心有戚戚焉的核心主題亦能加分，就算故事觸碰了家庭主夫賺較少、單親媽媽被錢逼生賣春念頭、深櫃百合、走不出情傷的執迷男子、外遇與炮友題等等，這些對於社會接受度來說頗具挑戰性的人設，放在對的演員身上就對了味且能讓觀眾輕鬆享受到戲感，疑慮亦消。尤其修杰楷終於演到人生角色，帥氣且感人，戲裡戲外都勝利。

演技組則有劉俊謙、侯彥西、林柏宏、楊銘威、宋芸樺與賈靜雯撐起人物靈肉。「此時此刻」讓每位主角皆帶著不完美的個性特質，因而讓這些演員能輕易地抓住缺角握柄、把角色演活並演得立體。此劇不僅只是2023台灣標誌性戲劇，也是一部台劇演員圖鑑，提醒著我們台灣影視人才其實有很多，怕的都是英雄無用武之地、或巧婦難為無米之炊。