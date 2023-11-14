塗翔文／「驚奇隊長2」：政治正確是重點

漫威宇宙的無限擴張，究竟對電影工業的發展是好是壞？這幾年來一直有正反兩方的論戰；身為觀眾，重點應該都還是回到這樣不斷延伸的蔓生創作，到底還有沒有可觀之處？對我來說，一次次期待度不停遞減的結果，好像反倒是愈來愈抽離看待，持續推出的續集、前傳已漸成疲勞轟炸，如何做出區隔並維持吸引力，似乎難度愈來愈高。新一集「驚奇隊長2」很明顯地切出兩個重點：一是以整個宇宙為主的世界觀，另一則是以女性力量為政治正確的主軸。驚奇隊長卡蘿丹佛斯和其他超級英雄面臨的議題與威脅不同，不在地球，而是浩大的宇宙，簡單的說就是創作者可以無限發揮想像力，編織出更多奇特設定的星球與外星人做為故事情節。這一集的反派來自回來復仇的克里人領袖，卡蘿得面臨的是彌補過去造成的遺憾；而故事重點則是讓她與另兩位女性英雄不得不被迫結合合作，組成三女聯手的「超級女團」，拯救宇宙。

女性力量似乎是「驚奇隊長」系列啟動的重點與核心，這一集甚至直接將女英雄的數量增為三倍，年齡上橫跨三階段，更巧妙的是一個白人、一個黑人，另一個驚奇少女則是印度裔，真是完美的多元融合。女性、族群、世代每個議題全都顧到了，就連縱橫全場的大反派達本亦是強捍的女性領導者，一切的一切都再政治正確也不過。感覺上好萊塢這幾年來從#MeToo帶起的政治正確「強迫症」似乎已到了矯枉過正、走火入魔的地步，這些刻意的選角與平衡，其實不見得全都加分，有時候反而破壞了原本的寫實成分。

撇除這些，這集「驚奇隊長2」大體上的情節進展與起伏，其實中規中矩、不功不過，湊齊兩隻寶物手鐲與吸納驚人力量這類老調，說實話也沒太多新意。全片唯一有趣的亮點在朴敘俊飾演的阿拉丹拿王子，他甚至還是驚奇隊長的未婚夫，這個星球的人用歌唱跳舞取代語言，電影裡順勢突然來了段奇妙的歌舞片橋段，但是篇幅太少，兩人也沒有太多打情罵俏的粉紅火花，非常可惜。另外會吃人的貓兒「呆頭鵝」為太空旅程帶來意想不到的解決之道，則勉強算是另一個視覺上的小小驚喜。