雀雀／台劇「美食無間」賣相佳 美食就是台灣最強文化力！

人生在世，該吃飯吃飯。由傅孟柏、簡嫚書與王柏傑所主演的台劇「美食無間」，故事描述吃貨警探朱坡（傅孟柏飾）遇上儀式感美食家黎子東（王柏傑飾），激盪起警探、警局菜鳥以及殺手在江湖上快意恩仇追趕跑跳碰相愛相殺歷程，也讓他們圍聚在餐桌上笑看敵我，有種將「吃飯皇帝大的精神」發揚到極致的氣壯喜感。

這種常常辦案辦到一半、就突然在餐廳或路邊坐下來一起吃飯（順便談戀愛）的故事，需帶有靈巧敘事節奏與足夠的生活感，懸疑警匪類型風格又要與美食光影氛圍交錯互映，勢必得把食物與人物的呈現拍得協調迷人，沆瀣一氣並引人入勝。

傅孟柏和王柏傑的2023年成績亮眼，兩人先是雙雙在今夏台北電影節奪獎、又入圍金馬獎，已然站穩他們在台灣影劇壇中堅演員戰隊裡的江湖地位。相較於電影大銀幕上表達細膩情緒的幽微流動與伸張，雙帥在「美食無間」歡暢大吃大喝、大鳴大放，帶給觀眾的是有別於影展觀影的另一種追劇過癮和豪氣，足證金獎級演員亦有滿檔商業價值潛力；簡嫚書降齡10歲詮釋警大畢業生無違和，演繹吃相賞心悅目為美食再加分。

「美食無間」的拍製水準與精緻畫面呈現，可被歸類於「拿出國比賽能讓台灣人感到驕傲的台劇」，畢竟戲裡光是能把美食色香味完美捕捉到位就已是宣揚台灣飲食文化的優等生。此劇集最厲害之處是能把珍饈與銅板美食一視同仁、都拍得美味不已，連飯糰和滷肉飯這類台灣常民生活食物，在戲裡現身時也都有烹煮製程或者擺盤與360度旋轉全視角慎重介紹食物上桌等「前戲」。若食物也是角色，那麼劇裡的上菜戲碼便是一場又一場的「superhero landing」，何況緊接著還會有演員們示範「如何把食物吃得更美味」大啖朵頤的精彩動作戲！

相較於韓劇裡的炸雞、韓式泡麵或者炸醬麵等每齣戲裡必然出現的固定班底韓食，台菜特色多元、明顯有著更強大的競爭力，且「美食無間」敢於聚焦更多佳餚細節與賣相，讓食物為自己說話的強大音畫魅力更是狠甩韓劇（常用角色以台詞或表演來稱讚食物好吃的標配公式）好幾條街；事實上，此劇把食物奉為上賓的精緻拍法，與市面上一些美食實境節目比來也都不輸。

不只把食物拍到精，作為一部稱職的查案愛情偶像劇，「美食無間」自然也少不了三角戀、粉紅泡泡與各式養眼的怦然心動畫面。台灣偶像劇從來不該害怕照公式拍，怕的是沒能把公式拍到極致、拍到既符合國際水準也兼具在地特色。如今「美食無間」看來是做到了，還能讓觀眾看了感到輕鬆好笑又好吃，且算是功德圓滿了吧。