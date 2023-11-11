于國華／普椿農場：自然的療癒

午後來到台東都蘭，順路抵達臨海水田。站上土梗，眼前整片抽穗的稻禾在風中搖擺如青浪；田水倒映的天上白雲，飄移向我身後都蘭山。前方幾棵小樹為界，外側的海灘上浪滾如白花，湧起又潮退。

田地主人黄英峰，原本生長在務農家庭；就業經商後遠離農業、更遠離台灣。二十多年前，心煩意亂之下來到都蘭，坐在海邊看海聽浪，不知不覺過了兩小時，得到難得的平靜與愉悅。帶著輕鬆心情往回走，見到田裡插著售地的告示。黃英峰連絡賣方見面，買下田地。

落成六年的La Tree民宿，立面被植物掩蓋，顯得格外低調自然。圖／于國華提供 「看到權狀我就笑了，3,838平方公尺。老天說我三八，這麼衝動！」黄英峰回憶當時情景，賣地老農保證這塊地水好、土好，稻米當然好。黃英峰養地多年之後種植有機稻米，至今連續六年拿到有機認證。

黄英峰早年遊歷雲南、貴州和西藏等中亞地區，見到經濟發展導致傳統流失，發心保存文化資產，前後收藏文物超過一萬件，還有大量的田野調查和研究資料。因緣之下接觸藏醫，投入六年潛心研究，聘請畫師耗費四年、描繪了傳承藏醫知識的八十張珍貴唐卡。黃英峰將這批唐卡對照醫典，邀請藏醫學者注釋修訂之後在台灣出版《西藏醫學藝術》，神祕藏醫終於得以傳世。

黃英峰陸續在都蘭附近買下多塊零星農地，用於有機種植。他到德國和日本考察有機農業產銷，對於台灣小農的弱勢處境深有感慨，成立「普椿農場」展開產銷實驗，結合有機種植、加工增值以及食農教育和生態旅遊，發展具有高附加價值的生態友善農業。

普椿農場內的民宿La Tree建成六年，立面爬上了薜荔，綠意掩藏了水泥建築內的各種講究。民宿在疫情後正式營運，做為舉辦課程、體驗旅行的據點。農場產品除了有機稻米，還有洛神花為底的「舒活美妍茶」、檸檬香茅調製的「清新舒爽茶」，以及穀物威士忌「晨曦」和「月冠」。試種的有機作物還有澳洲茶樹、咖啡、椰子、香蕉等多種。

坐在La Tree面海陽台，泡一杯舒活美妍飲，甜菊柔和了洛神酸味，芭樂葉香氣隨著熱氣升起。望著海天一線，我玩味著口中的氣味和諧，想起《西藏醫學藝術》書中，藏醫師加央倫珠說的醫學理念：人是受到各方影響的複雜生命體系，因此人的健康取決於心態。

佛家說「萬法唯心造」；心亂了、就需要療癒。我明白，黃英峰這段二十多年的都蘭緣份，源於這裡海岸療癒了他，讓他得以重整心態、回到紅塵面對煩瑣。如今，黃英峰選在療癒他的海岸，透過推廣有機農業療癒受傷的土地、生態和人。普椿農場沒有明說的存在目標，是面向自然、啟動個人的自我內在療癒，再推己及人、實踐人與自然共善的循環。

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