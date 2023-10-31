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馬欣／少了人性細節的善惡辯證，「惡女」

聯合報／ 馬欣（影評人）
「惡女」林美秀(右)首度與邵雨薇合作。圖／CATCHPLAY提供
「惡女」林美秀(右)首度與邵雨薇合作。圖／CATCHPLAY提供

國片近年愈來愈多女性題材的電影，「惡女」是近期較具娛樂性的一部。此部勇敢的是將女人心機當主線發展，這題材雖受歡迎但是兩面刃。畢竟這類題材在連續劇中是屢見不鮮的，且「惡女」二字放在今日並不若以往聳動，讓人好奇導演宋欣穎如何發揮。

「惡女」的人物設定讓人想起日本90年的連續殺人犯木嶋佳苗，此案也曾在日本多次改編成劇。「惡女」則別具創意地打破片中兩女的刻板印象，從學歷、年齡、家世、外貌等來衍生出「誰是惡女」的辯證，想法有趣且也的確凸顯了這社會對於女性的評比有多麼狹隘。

這是導演宋欣穎自動畫片「幸福路上」後，再次嘗試描寫女性的成長故事。不過雖然人物設定有趣，以菁英主播對上半途殺出的繼母，前半也有著兩人鬥智的懸疑氣氛。邵雨薇演的主播善於經營形象，林美秀飾演的繼母也有著密不透風的溫婉賢淑，讓女主角挑戰對方的是一種「厭女」情緒，似乎在比拚著哪一個更接近這社會要的樣子。

這點的確拍出了社會對女性有如下訂單的制約，甚至內建在女生心中。故事的起點雖然有趣，但也明顯困在這個母題裡，成了反覆「何為惡女」的申辯，以至於少了內心層次的發酵。

比方電影中的男性角色多數是為了服務劇情而存在，飾演菁英主播父親的李天柱，雖然關鍵戲發揮得恰如其分，但卻沒有足夠內心戲讓角色更深化，夾在兩女之中的他，戲份不足以詮釋出他壓力奇大的長照生活，只能以台詞匆匆帶過。

其他男性角色也是如此，無法有具體血肉，多半成了兩個女角色的戰場，演技上無法拋接出火花，也因李天柱父親一角的描寫不夠深入，繼母的角色也隨之失去了細膩度，因而流失了與另一女主角對照的張力。電影到了後半只剩下揭開謎底，並且絕大重心都放在菁英女主角的失衡。

若是要拍獨腳戲也並非不可，但案件收尾的縝密不夠，而「惡女」的辯證也隨案件的證據不足而失去了力道。整部電影的目的性太過強大，超越了人性細節與生活感。雖然善惡的辯證是重點，但其中人心的灰色地帶才是戲的張力，可惜這部的灰色地帶少了些。

電影 菁英 主播

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