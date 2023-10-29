雀雀／韓劇「大力女子姜南順」超級女英雄喜劇 安放觀眾願望

女超人的故事在亞洲該如何說得有趣？韓劇「大力女子姜南順」描述小女孩姜南順兒時在蒙古走丟，為了尋親千里返韓，終於團員並且全家一起做好事的勵志愛情喜劇，是2017年「大力女都奉順」白美瓊編劇6年後再度以輕快敘事、聚焦韓國女性獨立生活之作。

「姜南順」的討喜之處在於故事設定簡單易懂：前4集是一部通俗家庭電影，觀眾等的就是姜南順與家人的大團圓，團圓戲賺人熱淚來自於韓劇20多年來拍過無數此類破鏡重圓的狗血情節，功力早已爐火純青；男女主角的愛情故事則是分布落點於全劇一起歷經尋親、查案等醞釀慢熬過程，兩小無猜與偶爾怦然心動的純愛情節比例，正正適合闔家觀賞所需。

將劇情結構起承轉合精算配比在每一播出階段，又是以輕盈、開玩笑的姿態來講這個「大力女士家族」的故事，是深知父權韓國討厭女英雄、減輕觀眾敵意的必要手段。

該劇接在「Moving 異能」不久後問世，立刻顛覆全球觀眾印象：原來韓國不但有拍得精緻但苦大仇深的超級英雄影集，也有此種走歡樂路線的可口英雄喜劇。在「姜南順」之前也有「都奉順」曾發行亞洲多國，但「姜南順」更是威猛地在Netflix斬獲了「非英語電視節目排行第3」之佳績。如今影視作品最難的不是拍好、而是難在如何能讓世界看到？顯然國際市場打開之後，韓國影劇得到了更多創作自由的施展空間。

以「魷魚遊戲」的「240號參與者智英」一角而成為艾美獎史上第一位得獎的韓國女演員李瑜美，曾在彈珠遊戲裡用自己悲慘的故事換得女主角的友誼與觀眾的憐愛，也在「殭屍校園」飾演過令人恨得牙癢的勢利女高生。如今李瑜美演繹起姜南順，蛻變成一個開朗陽光又正向的無敵女孩，與過往所有影迷曾看過的女超人形象相比可說是萌力十足，原來女超人裝可愛超有用！

此系列世界觀一方面強調能力越強責任越大且必須善良的普世價值前提，轉頭又有被資本主義搞翻船的女主嬉皮友人逐夢顛簸，以及把有錢也當成超能力的富豪媽媽（金廷恩飾）忙著造福社會，尤其是混搭神力女超人與蝙蝠俠家庭聯手警局男主角辦案查緝毒梟設定，到最後疑似要與男浩克反派對一場，有著DC大戰漫威的惡趣味。反正正義必勝是此劇所奉行的唯一真理，也就讓觀眾在追起劇時有一種安心。大概是人間紛亂、觀眾在戲裡得到了能暫放信念的一個小確幸時刻而感到了滿足吧。