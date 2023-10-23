雀雀／分析金鐘58得獎名單：社會真的被戲劇改變了嗎？

第58屆金鐘獎戲劇類得獎名單開獎，最大贏家為共得四獎的長劇「村裡來了個暴走女外科」，迷你劇集「人選之人—造浪者」與「她和她的她」，部部支持社會議題不遺餘力，其中蔡淑臻4度問鼎金鐘最佳女主角獎，終於戴上桂冠、首次當上視后，確實勵志。視帝薛仕凌則是拿下人生第3座金鐘獎，只能說這位具有得獎體質的演員，已經剽悍到讓評審忽略了短劇角色跑去競逐長劇男主角獎的爭議！

演員獎得獎名單一片跨界者，薛仕凌與楊大正從音樂界跨過來演戲，金曲金鐘都拿過，只差金馬未來就有望繼盧廣仲後成為歌手三金得主；蔡淑臻從名模轉戰表演成果豐碩，加上斜槓擔任製作獲得佳績，期待未來「女外科2」能在整體製作做出相對應的提升；蘇瀅（李夢純）從舞台劇轉戰網路影片成為網紅後又跨進電視圈演戲終於以新演員之姿獲得新人獎，兜兜轉轉地過了18年，還是圓了演員的夢；米可白更是史上首位水果姐姐挑戰演戲、終獲金鐘演員獎的肯定。

表演藝術可以是演藝人員思考職涯的其中一盞明燈，這種鼓勵人去勇敢想像的得獎名單令人驚喜。「女外科」的蔡淑臻與「她和她的她」的李程彬得獎感言做足準備，把握舞台認真對待的態度與台風讓人激賞。

得獎名單是入圍名單的聚焦與精萃，也顯示了年度評審的品味態度。首度為台劇創造出 Netflix全球最佳觀賞紀錄數字的「模仿犯」實際得獎成績不算差，若加上會外賽共得四獎也能擠進最大贏家作品名單之列，但整體就是贏得太過保守、不夠亢奮。

綜觀金鐘58得獎名單，縱然你們都值得，但台劇該如何越來越好？社會真的會被戲劇改變嗎？戲劇關照社會，社會也被戲劇所改變，這在台灣確實正發生。例如疫情引領大眾關心到醫護處境、#MeToo題材戲劇更是直接觸發了真實社會的諸多新聞事件與熱烈討論。順著這個勢，製作優良的#MeToo劇「人選之人」以及「她和她的她」得獎著實理直氣壯。

而導演獎方面也有值得玩味之處：林君陽與賴孟傑都有種以溫柔姿態向社會議題趨近的敏感度，都是屬於批判不大力卻很有力的作者導演。

我們無法確定這種關照角色脆弱面與企圖做出療癒、不走韓式玉石俱焚路線的劇種是不是台劇未來該走的方向？只能說比起激情討論職場生態與有模有範的強力類型作品，金鐘58評審就是偏好非激進的創作表達。