葉怡蘭／最美海岸公路，台灣？

五月蘇格蘭威士忌採訪行，飽歷飽看飽飲酒鄉風土風光後，我們繼續留了下來，踏上另一段長達一周的旅程：NC500公路自駕遊。

NC500公路，正式名稱為「North Coast 500 Route」。最早緣起於2015年，為振興蘇格蘭高地旅遊，由當時還是王子的查爾斯三世領銜發起，以當地現有公路為基礎，重予規畫、連結、梳理成一條全程516英哩、緊傍海岸線、可環遊蘇格蘭北高地的公路；沿途地勢地景豐富多變，風光之壯絕壯麗，短短數年內迅及被各方譽為世界最美沿海公路之一，遊客絡繹不絕，成為全球自駕愛好者心目中的必遊聖地。

為此，熱愛自駕旅、更迷戀海之旅的我們，從一開始便深深慕名傾心，得此機會當然必不錯過，立即加碼了這趟旅行。

果然一如所望……不，應該說是遠遠超乎預期，NC500公路，太美太美。

西南部之山高谷深，峽灣、湖海、崇崖、峻石交會交錯，往西北行，則隨海之越近、地勢越平、風光越顯遼曠柔和，然後是北岸的巍峨奇岩斷壁與靜白平沙相和映，最後是東與東南岸的重回煙火人境，優美村鎮、迷人街道、恢弘城堡、典麗教堂、豪奢名邸與聞名遐邇威士忌廠散布河海碧草綠樹春花間。

每一日每一程每一景每一望，都心折心迷心醉。

然而旅途上，一次又一次不停目眩神馳之際，縈繞我心、不斷憶起的，卻是我們的另一段旅行……

那是，2020年的台灣環島自駕旅。

是自詡島國女兒、自小戀海愛海的我，送給我自己的知命之年生日禮物，以13天時間，自西北起始，循著高高闊闊凌越海堤、漁場、島西之稠密車流人跡，得能清清爽爽一無遮蔽盡賞海景的台61線公路往南行，在高雄接台17、台1線進入恆春半島，繞過島南往北沿台9進入台東，繼之台11往花蓮而後宜蘭，走濱海公路回台北。

從概念到路程長度與NC500公路皆相似，所見所歷則當然因歐洲亞洲、北地與南國之別而迥異，但毫無疑問，若純以自然地景與人文特色之精彩度言，說我私心有偏也可以，個人認為台島一點不輸，且因人親土親，還更多幾分愜意舒適、自在暢懷；食物食材之美味合味還更加倍。

尤其台灣的海，真美，多樣多端、各見豐碩豐饒形貌姿態表情：

中部以北的濕地、沙丘、沙灣、海堤，由中到南連綿不斷的蚵田、魚塭以至鹽田；自南而東，從平沙平灣轉為陽剛岩岸、絕崖、怪石，到得花蓮以迄蘇花公路，舉目望去更是大山大海大景；再之後，從東而西，繞過整個台灣東北與北岸，峻山險崖稍緩了，但石與岩還更絕更奇。

不獨天成好景，還有穿插其間密密遍布的大小城鎮漁港，有的繁華繁盛、有的純樸可喜，深刻呈現台灣人之於海的交會連結依存方式與關係，處處撩動我心。

然而平心而論，相比較下，自然人文景致之外，其餘周邊則顯然還大有改善與進化空間。

其實並不需要任何大刀闊斧大而無當建設。行前計畫、行中走踏過程裡，深深領會到，NC500公路之長，在於全盤精心的策畫：路線一氣呵成緊密銜接，沿途清楚明白標示，以及最重要的，相關周遊資訊、景區景點旅館餐廳店鋪介紹、路線建議、玩法提案、相關注意事項的完整提供。

幾乎不假外求！單單依賴官網就能全數滿足以上所有需求；尤其多達十套以上，從頂級奢華、戶外冒險、野營、美酒美食、歷史名勝以至不同交通工具等專為多元類型旅客量身打造的超精美行程範本更是一大助力；而相關旅行社、租車公司、餐食住宿的完善合作配套與優惠也讓人倍感方便貼心。

而另一遠遠不如者，還有住宿。

海之旅，海景旅宿毫無疑問不可或缺。然而台島此刻狀況，西半部卻極其罕見，墾丁與東部雖可算選擇不少，但大部分屬小品民宿，設施完善等級夠高服務專業者也不多，殊為可惜。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康