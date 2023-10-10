袁永興／戴愛玲 巴古慕

專輯開場的「新龍機車行」，歌詞混搭族語、台語與國語，俏皮可愛，輕鬆有趣，歌詞佈滿巧思，例如：566的「香」用台語發音押韻，又像是「學長騎著他的野狼，野～狼～伊是我的郎」，愈聽愈能咀嚼趣味，歌曲結束的地方，戴愛玲神來一筆模仿機車發動的引擎聲，好似公主嬌羞談戀愛但其實個性很陽剛，「新龍機車行」是戴愛玲爸爸開的，天蠍座的學長來到爸爸的地盤，大家心理都很有戲，這首開歌之作點亮整張專輯的光芒。

接續的台語搖滾曲「電頭鬃」，化身搖滾女神游刃有餘地詮釋這首擺脫別人眼光、愛美自己爽比較重要的態度，以一種陽光俐落的姿態展現聲音表情的多樣性，充滿爆發力與感染力，很驚喜這首歌的詞曲是出自歌手廖文強，將擺脫壓抑翻玩為覺醒伸張、張力間還散發點性感。與葛西瓦合作的「快一點」，曲風包含多種風情，時而拉丁、時而地中海，熱情揮灑且層次分明，後段編曲裡的吉他總是畫龍點睛的抓住耳朵，葛西瓦的族語饒舌亦為作品加分不少。

「大樹」、「日暮」、「逃生門」是專輯中的舒緩抒情的作品，過往這類作品常見的高音炫技與情緒賁張，這次都不復見，製作人蕭賀碩對鐵肺的標籤撕下得很徹底，這讓戴愛玲得以延展聲線裡其他的個性，也是大眾可以聽見她出道以來歌聲最多樣態的表現，兩人充分發揮製作人與歌手間彼此信任、互放光亮的美好。

小品民謠的「沿山185」，俏皮的唱腔，淡雅的字句，抓耳的旋律，有種田園靜好的氛圍，終曲「I’m not alone」充滿了正能量：「路還長，大聲歌唱，你在心裡，甘之如飴」，出道20年的她，活潑奔放，開朗豁達，這張作品沒有苦情與悲情交織的樂章，成熟展現裡沒有回首過往苦澀、只給未來歌唱路上的堅定步伐，「巴古慕」專輯可說是戴愛玲音樂事業上開啟新頁的分水嶺、一張精采輝煌的成績單。