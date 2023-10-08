雀雀／從韓版想見你、我的麻吉4個鬼 看台韓翻拍影視的2023撞擊現場

安孝燮、全汝彬所主演的韓版想見你「走進你的時間」上線後果然引發追劇熱潮。其所遇上的考驗不少，包括演員演技與魅力能否超越許光漢與柯佳嬿？翻拍水準是否能與台劇版本相提並論？以及觀看數是否能夠對得起韓國所豪擲的授權與製作費？

以商業成果來看，即便在韓國觀眾與評分網站的公評都顯示著韓版相對於台版而言是平庸的，但在IP粉絲的好奇追劇力挺之下，光是 Netflix官方所統計的，該劇上線第2周所斬獲的最高3650萬小時觀看時長成績，就已打破「模仿犯」作為首部台劇打入全球非英語節目收視前十（1774萬觀看時數）的紀錄兩倍，結案報告已可安全下莊。

同樣都是作為跨國翻拍超強IP的劇集，筆者並不認為幾乎完全照拍的「走進你的時間」在任何一點上，能贏過有聰明改編過的「模仿犯」。上述數字所呈現出的現象，只能證明韓劇在全球有著為數不少的基本觀眾數量，即便是一齣普劇，但因為是「韓劇」所以就能在韓劇追劇潮造成雨露均霑的現象下得到基本關注與收視數字。以及，「走進你的時間」有拿到「社內相親」安孝燮紛絲紅利，以及「黑道律師」全汝彬與「想見你」IP紅利，如此而已。

韓國影視工業化行之有年，早在十幾年前就開始模仿好萊塢「偷天換日」拍成「神偷大劫案」、向港片「無間道」學習拍成了「闇黑新世界」現在更有「惡中之惡」…如今多數導演不但都能駕馭各類型影片，翻拍能力有模有樣自不待言。

相較於台版想見你的13集共939分鐘篇幅，韓版就算是以一般韓劇規格（16集共約1千分鐘篇幅）來做翻拍也是很適合的。然而韓版的選擇是將作品精縮成全12集、共725分鐘的簡版，可以說韓國製作團隊僅用了台版¾甚至更少的力氣，最後端出一個看起來沒啥問題且品質維持基本韓劇水準的成品。如此，就算韓版僅用了近年Ａ級韓劇預算200億韓元（約4.8億台幣）或只是一半的製作費，投資報酬率也都要比4、5千萬台幣製作費的原版「想見你」好上太多。

近期台韓之間互相翻拍作品狀況日增，反觀台灣影視製作環境尚且較偏向手工業，無「完全照拍」利基，就算是要翻拍，每次也都是重新開始。2021年邱澤主演台片「當男人戀愛時」翻拍10年前韓片「不標準情人」獲過賣座佳績；今年曾敬驊所主演的台灣電影「我的麻吉4個鬼」也翻拍自2010年的南韓電影「開心鬼上身」，其實台版的好看程度都是有過之而無不及。

2023年，放眼台韓翻拍影視的撞擊現場，其實台灣作品真的不差，但是台灣影劇的觀眾基數在哪裡？若不能讓全球觀眾看見台灣影劇，那麼我們再好都只是關起門來自己玩而已。