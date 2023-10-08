過去我們都說，東北有三寶「人蔘、貂皮、烏拉草」，現在最流行的是說，大阪有三寶「船貓、蘋果、太陽塔」，這三件寶物指的是藝術家岡本太郎1970年大阪世博會所設計的太陽塔，建築師安藤忠雄在中之島兒童圖書館前的青蘋果，以及中之島美術館前，由藝術家矢延憲司所設計的船貓作品。

作為「大阪三寶」，這幾樣物件的確都有其代表性，都是與大阪這座城市的歷史記憶息息相關，同時也是這座城市引以為傲的地標事物。如果說台北要找出所謂的「三寶」？可能還很不容易，不僅要有知名度，要有特殊性，同時也要有與城市的代表性，到底什麼事物是非常有名，非常特別，又能夠代表台北的事物，至今我還是很難找出答案。

大阪的太陽塔是1970年大阪世界博覽會的遺物，因為當年博覽會中所有的前衛建築，在博覽會之後幾乎都成為廢墟，後來就全部拆除，博覽會會場就成了現在的萬博公園，只有當年那座巨大的太陽塔，至今仍然存留，成為大阪舉辦1970年世界博覽會的重要證據物，也是重要的歷史建築。

設計太陽塔的岡本太郎是一位具有爆發力的前衛藝術家，他所設計的太陽塔，不僅是巨大宏偉，它的造型古怪詭異，讓人感覺根本不像是地球上的東西，其實應該算是「怪獸級」的東西，甚至很多小朋友第一次到萬博公園玩，看到太陽塔，竟然嚇到哭出來！可見這座塔是有多麼古怪。全世界城市多有建造鐵塔或高塔，卻沒有一座塔像太陽塔這樣具有獨特性與怪異造型，只要看到這座塔，大家都知道是大阪的象徵，所以太陽塔的確可以算是大阪的寶物。

另外一個大阪寶物，是位於中之島兒童之森圖書館前的青蘋果，這是建築師安藤忠雄最近一直介紹給大家的事物，他說青蘋果代表「青春」，他引用吳爾曼的名句：「青春不是年華，青春是心境」，代表著他雖然八十多歲，心中仍然充滿熱情與創意，是一種青春的狀態。安藤忠雄是大阪人，他一直希望在中之島有自己的作品，無奈先知在本地本鄉不受歡迎，他的提案並不受市政當局的青睞，最後只設計了一個京阪電鐵車站。最近安藤忠雄終於在中之島設計了一座兒童圖書館，建築費用都是安藤先生自己出資，為國家未來主人翁提供了一個可以享受閱讀的空間。

大阪人安藤忠雄是世界知名的建築師，他的生平充滿了勵志性，也鼓勵了許多人。如今青蘋果在中之島上，基本上就代表著安藤忠雄，代表著他的奮鬥精神，以及不服老、不服輸的鬥志，也成為大家都喜愛去拍照的重要地方。

另外一個最新的寶物也在中之島上，就是位於中之島美術館前的「船貓」，新開幕的中之島美術館，由建築師遠藤克彥所設計，黑色的塊體非常獨特，但是風采幾乎都給矢延憲司的SHIP'S CAT所搶走，身為大阪藝術家，矢延憲司從小看著萬博會的科幻建築從亮麗展出到成為廢墟，以後又去車諾比廢墟考察，創作了穿黃色輻射防護衣的人物作品，「船貓」系列則是大阪水都的代表，因為大阪是港口，世界各國的船來來去去，為了防止鼠害，船上都有船貓，因此創作了這個系列作品。

延續1970年大阪世博會的榮耀，2025年大阪又將舉辦世界博覽會，可以預知的是「大阪三寶」將會成為博覽會期間，最受眾人矚目的標的物。