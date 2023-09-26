馬欣／離成功還差一步的犯罪電影 「查無此心」

以犯罪類型片來講，「查無此心」的確企圖做到一定的深度，比方爬梳警察的心理創傷、外籍移工的處境等。在前半段它展現了相當的雄心，包括懸疑氣氛、連續殺人的暗示開端、屍體的線索等，是台灣類型片的一個好開始，營造出了香港與韓國犯罪電影的痛感美學。

香港與韓國的犯罪片的強大在於美術細節、迷宮的城市動線，以及以命案來暗喻整個結構的問題，使得它們出現不少飾演警察的戲精演員。那些警察通常都是反英雄形象的，充滿了被結構犧牲的無力與茫然，在這個「正確」位置上的矛盾，讓戲充滿了張力。而韓國飾演罪犯的如馬東石、崔岷植等人，則能散發出一種困獸的眼神，在錯置的際遇中，眼神既恍惚又銳利，充分顯出城市實則是莽原的特質。

「查無此心」前半也有這樣的氣魄，張鈞甯飾演的警察失去了生存鬥志，在麻木之際碰到了連續命案，加上辦案人手不足。電影在「善」無力上做了頗多的著墨。而阮經天演的非法仲介，看似亦正亦邪，苟且偷生。整個體制無法直面外籍勞工的生態，讓其中的好人不是力不從心，便是只能弱弱相殘。

在嘲諷現實上，「查無此心」做到相當的力道，警察只能收拾殘局，但移工不健康的職業生態，從仲介的源頭就出現問題。但它只觸及了部分，不敢對真正的黑暗生態探尋，這可以理解，且它的確拍出了罪的樹大根深，整個社會對這產業結構的無心，讓死掉的人幾乎查不到名字、找不到源頭。而張鈞甯的演技也有了明顯提升，飾演一了無生趣的警察，使她疲於奔命的不只是正義感，而是她想證實這一切不只是徒然而已。

所以這部電影不只是刑偵犯罪片，它想著墨的是個人在體制前的渺小，與階級下的黑暗生態。但固然前半已營造出了國際感的故事氛圍，但破案細節上卻有了紕漏。

首先是對兇手的鋪陳過於倉促，讓善惡無法對照與辯證，同時也沒交代以兇手的職業又為何會精確地解剖人體，他的背景莫名被輕描淡寫。最後又快速奔向結局般地強行以張鈞甯一人僥倖破案，後半出現台灣刑偵類型很普遍的收線問題，雖有娛樂性但不堪細究。