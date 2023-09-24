雀雀／「假面女郎」容貌焦慮 即是韓國人的生存焦慮

「假面女郎」描述一位有星夢的女孩金貌美，自小舞藝超群，長大後更是生得一副好身材，偏偏其貌不揚無法踏上演藝圈，表演欲遂轉而為在直播戰場上得以實現 —— 只要金貌美戴上面具，網路上仍有為數眾多的粉絲迷戀她的舞技與身材。

整部戲從女性的容貌焦慮做出發，無法成為一位美女是金貌美的致命傷，儘管她在成長過程中有過「媽媽是美女，自己卻沒遺傳到美貌」的困惑，仍不疑有他、沒想過要「整形改運」。都說韓國人將「外貌可以改變人生」奉為真理，不曾因為星夢而動過整形念頭的金貌美，最後仍是被逼上梁山去做整容手術的契因，來自於她在網友約會強暴事件中、因自衛而造成過失傷害，企圖從此隱姓埋名使然。

作為一部韓國整容題材影劇作品，金貌美的改頭換面有著背後深不見底的無奈，以及鑽到骨髓的痛感。企圖與網美上床的男粉絲、以保護之名行情勒與性侵之實的粉絲同事、死者母親的復仇、報導金貌美殺人整容新聞的媒體，以及看戲又敲碗金貌美女兒故事續集的社會大眾… 全世界多得是有不同團體以各種名義在網路、輿論與實體社群生活中嘲笑她的整容、並對她進行獵殺。

「假面女郎」全劇在啟動連環悲劇事發之後，幾乎沒讓金貌美做出任何一句自我辯護之詞。與強烈的失語感相提並論的，只有她願意為了捍衛同伴與女兒時所做出奮不顧身的搏命相救行徑，那是她唯一想捍衛的東西。只是在多數世人眼中看來，金貌美每次的一舉一動都僅只是徒增她的犯案與傷害罪行數量，而無法去理解這個人所受到來自父權韓國社會的剝削與傷害，其實早已遠遠高於她所反擊的與付出的了。

影史上有為數不少的整容相關名作，包括吳宇森的「變臉」、蜷川實花的「惡女羅曼死」與阿莫多瓦的「切膚慾謀」等等，然與韓國影視在論述整容議題時的變態程度相比，仍是獵奇有餘而獻祭式的玉石俱焚之氣不足。主因在於顏值價值早已在人類文明中扎生出千年老根、難以剷除，韓國人對此執念更是世界第一。

雖外貌至上主義風氣催生出如洪水猛獸般的摧殘力、扭曲當代人心，但「假面女郎」卻奇異地維持住了金貌美的樸實平凡心靈，讓她穩穩站好戲劇和核心中的最良善人物位置。也是因為如此，觀眾會為前半部戲的金貌美卑微求生過程充滿同情，也會為後半部金貌美逃獄救女計畫加油甚至感同到驚心動魄與疼痛。

「假面女郎」與「整容液」，以及河正宇主演的金基德電影「時間」（又名「謊顏」）都值得並列為韓影必看整形類型影視作品，看完以後更不難理解韓國人的容貌焦慮，就是他們的生存焦慮。