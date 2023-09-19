王祖壽／理想混蛋：他們的交心與共享

分眾串流時代大多數走馬看花，樂團即使混了幾年、有了夯曲、唱了小場、入了大獎，成長史看似洋洋灑灑，但走到大眾面前要有辨識度，沒這麼簡單。

學生時代組團的理想混蛋，4位團員擁有醫學、藥學、資工學歷，多了引人注目的背景，經過兩張專輯「愚者」（2020）、「關掉／打開」（2022）感覺要玩真的了，如今已是醫師、藥師轉眼上看三十人生，在穩定工作已知與樂壇變數未知之間，仍願賭上一把？

疫後「奇異點」演唱會（2023）無疑來到關鍵點，從小轉大的初登場，台北流行音樂中心主客觀條件侷限下，一樓設成搖滾區容納更多人，兩場上萬觀眾規模對於樂團的底氣而言，是極為重要的定心丸。

突出的團隊必有靈魂人物，主唱雞丁無論聲腔現場唱功，歌曲之間穿針引線，掌控全場節奏均游刃有餘，但這還不夠，如何讓其他團員同步建立形象，考驗著樂團發展的態勢。

鼓手Look能寫也能唱，在專輯裡他以紮實中音與雞丁的高音綿延，形成共伴效應的特色。到了現場，鼓手的位置通常坐在舞台後方，但副主唱角色讓Look站了起來，他有著天生的肢體律動感，是樂手們常欠缺的一環，意外添加了樂團的表演性。

專輯裡未曾開口的吉他手建廷也很意外，他先敘述高中啟蒙想學吉他，自行買教材練習，現場重現當年練習彈唱的張震嶽歌曲「愛我別走」。不料他開口之後一路跑音、走調、開岔，觀眾笑聲四起，但建廷不為所動照樣唱，這樣的落差讓勵志橋段意外有戲。

另一位吉他、口琴阿哲的告白，與他天然萌的顏值形成反差。他說小時候哥哥欺負他，他就藉爸媽之手懲罰哥哥，有一天覺得這樣的自己很討厭，開始檢討並在意別人怎麼看這樣的自己，愈來愈沒自信。直到高中聽見視為偶像的廖文強一曲「自卑」（2014），阿哲覺得好像在唱自己，後來雞丁鼓勵他寫出「絕地花園」，邀來廖文強與雞丁合唱發表在「愚者」專輯中，這次阿哲與雞丁一起唱，當晚哥哥也在現場聽。

雞丁的交心更赤裸，天生性向壓抑在逆流下的卑微可想而知，但天無絕人之路，透過理想混蛋發表作品、發揮歌藝之後，雞丁知道自己是有力量、有溫暖可以與人分享，天地隨之寬廣。這次在公眾面前選唱HUSH「衣櫃歌手」，他直白說：「深刻的印照著我的人生故事。」

透過這樣的交心，人們走進了他們各自的世界，也照見了成長過程中的自己，團員的面貌從而逐漸明晰，多了認同感。理想混蛋也把握了大型初登場唯一的機會，在台上彼此共享C位，延伸著學生時代而來的共存共榮，剩下的就交給命運吧，「誰知道下一扇門通往哪裡呢，總要闖了才曉得」（門），這兩句雞丁、Look在歌裡輪流唱出了他們共同一致與未來一搏的氛圍，我們一路走來又何嘗不是呢？