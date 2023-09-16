于國華／真愛種植的百香果

青年果農蔡維峻蹲在茂盛藤葉下，向我解說種植百香果的諸多考驗。「就像愛情！」他說，期待很多、但不是想要都能得到；必須不斷努力、做對事情，等待百香果成為期待的樣子。

「就像愛情！」維峻認真再說一次，深情注視著吊網上的百香果。「他大學念文學的！」女友兼事業夥伴楊婉羚笑著說明維峻的背景，頓時將浪漫場景帶回現實。

這片果園位在埔里鎮大坪頂，海拔約七百米。台灣百香果八成出自南投縣，大坪頂是主要產區。今年八月南投縣舉辦百香果比賽，維峻得到冠軍；他的百香果，可說是台灣百香果中的帝王等級。

維峻自稱「第一代果農」；在田間工作六年，還依然保持著當年海軍儀隊的身材。大學畢業後嚮往世界，先到澳洲農場打工、再去德國遊學，最後回到埔里老家接手農地，從零開始學習種植百香果。他四處上課、進行各種實驗，累積田地管理知識；具有行銷經驗的婉羚，則協助開發品牌通路「百香果然好農」。

用愛情形容百香果是維峻的浪漫，但他的付出很務實。長時間在果棚下端詳草相和昆蟲，研究土壤改良方法；還要理枝除草、灌溉施肥、去蟲防病。除了農藥殘留零檢出的安全標準，他有更高的自我要求：一年收成兩期。維峻指著結實纍纍的百香果說，七月底收成後，零星成熟的果實整批打掉，等待兩個月後更好的第二期果實。

長時間在田裡用心面對百香果，維峻說，自己覺得很玄，似乎可以感受到植物的狀態、聽到百香果的聲音。但再多努力也抵不過環境失調。去年和前年產量很差，令人沮喪；今年終於豐收，多達兩公噸的產量又發愁如何銷售。還好客戶認同度高，很快銷售一空；得到冠軍的肯定，對維峻更是莫大的鼓勵。

維峻的百香果飽滿扎實，拿在手裡幾乎占滿掌心。暗紫色表皮上遍布淺淡斑點，好像宇宙深處幽微的星雲。打開果皮，包覆種子的假種皮鮮亮澄黃，入口後的流動汁液，甜香中帶著微酸。從眼睛欣賞到舌尖品嘗，不禁讚美著：原來這就是愛情的果實啊！

蹲在田裡，吊網在我們頭頂上鋪開，承接熟落的果實。維峻說，十年前來田裡打工，必須爬在地上撿果，非常辛苦。後來吊網出現，對他而言是個轉捩點，開始相信農業可以創新、付出會帶來回報。他還有許多想法需要實踐，期待種出更好的百香果。

作家三毛經典文句：「一個人至少擁有一個夢想，有一個理由去堅強。心若沒有棲息的地方，到哪裡都是流浪。」遠遊歸來的維峻，用經營愛情的態度呵護百香果，我相信這份赤誠，是他對土地、對農業的真愛。