曾士昕／買商品？買樂趣？

鐘表消費在近幾年儼然成為全民運動，民眾把鐘表當作投資標的，讓市場在短期內產生了急遽的變化，原本訂價尚有折扣的熱銷款價錢突然飆漲，讓真正自用的表迷再也無法輕鬆入手，從此買表不僅是價錢的問題，更要看誰有實力？其中Rolex與PP成為大眾最想擁有的兩大品牌，而AP已全面專賣店化，也採取不同的銷售模式，非一般愛表人士可輕易購得。

網際網路的熱潮傳播快速，運動表大行其道，只要直觀外顯再加上知名品牌就是王道，其他則乏人問津。就是這般魔力讓經典款被打趴，昔日最受歡迎的正裝表一夕間變成了配角，從前當丑角的運動表居然變成主角，白費了製表師辛苦經營數百年的工藝技術，只要顏值不重內涵，鐘表市場的急速轉變也真讓人看不懂。

透過鐘表通路可以了解消費者購表幾乎有超過一半用來保值或投資，買名表等於理財，鐘表成為不是貨幣的貨幣，導致知名運動款更有高達九成是以增值為目的，也因此引爆了鐘表的另類革命，只要潮流不愛經典，成為除了地產、股票之外最值得入手的硬貨幣。主要還是以下幾個原因的影響：第一媒體創造了趨勢，只要知名品牌與熱銷款，經由社群的傳播，高流量與按讚數通常會引發表迷的仿效。近期依然還是PP與Rolex運動款最受青睞，至於是否值得就見仁見智了。第二拍賣行情的誘惑，拍賣通常會將熱銷款行情催高，而且還不斷攀升，這也是市場指標。第三是稀缺效應，只要品牌把貨源控得好，一表難求爭相擁有的現象就浮上檯面，經由網路推波助瀾不熱銷都很難。第四是翻轉的鐘表行情太迷人，熱銷款人人都愛，除了把玩還可賺錢，有些買家懷著投資心態，才會有所謂的全新品，甚至膠膜未拆的品相出現在市場，當買家變成賣家又再次墊高價錢，不斷地翻轉市場行情自然就持續飆升。

近兩年獨立製表品牌崛起，這種著重面盤製作與機芯工藝的小眾品牌深受真正愛表人士青睞，他們甚至願意先付款等上數年，體驗職人的製表與手工溫度。這類的玩家是在買藝術與買樂趣，不以投資為目的，懷著強烈的信仰，總認為機芯是鐘表的心臟，優質的工藝是製表的極致，頂級的拋磨則是機芯的靈魂，而到底值不值得就要看自己的價值觀了。