塗翔文／快一秒的他：成功的翻拍

某個程度上來說，「翻拍」和「改編」在本質上還是有所不同。改編通常有個原始素材，大部分是文學（字）將其影像化的過程；而翻拍是根據既有的、甚至多半都是卓然有成的影像作品，有時相較起來考驗更大。日片「快一秒的他」就是翻拍自陳玉勳編導的電影「消失的情人節」，在幾乎未過度更動原作情節的架構之下，這部宮藤官九郎編劇、山下敦弘執導的新版，居然還能另外開出一朵自在燦爛的花，其實相當難得。

在並未有太多期望的前提之下，「快一秒的他」變身日版的結果，很是令人驚喜。首先是男女角色的調換，急躁的快者變成男方岡田將生，慢的那個則是女生清原果耶。性別調換的本質確實會鬆動改變很多基本的設定，除了性格，比方之前倍受爭議的時間暫定所帶來的性侵想像，日版不只性別調換，還巧妙增加了幫助女主角的公車司機一角，直接因此解了套。另外原版裡遇到情感騙子的遭遇，男生用暴力解決固然很理所當然，到了日版轉成兩女談判，整段精彩的對話情節則讓女孩的執著與暗戀變得更加立體而令人感同身受。

陳玉勳原版裡許多設計虛虛實實，帶有濃烈的奇幻神秘風格，也有點無釐頭的幽默；日版編劇宮藤官九郎則選擇把這些部份都給由虛轉「實」，清楚詮釋成另一種日本風味的人情世故。最明顯的一個是男主角父親的出走，日版不但給出了明晰的溫柔解釋，還不忘留下一個既浪漫又長情的句點；而女主角慢一秒的祕密，則轉成了日本人取名緣故上的邏輯趣味，相當巧妙。

另一個很精準的設定是京都。把故事放在京都，這個融合大量傳統文化又其實已很現代的城市裡，整個氣氛都變得非常吻合。尤其陳玉勳原來故事裡迷人的復古設定，如聽廣播電台、寫信與郵政信箱，以及熱愛傳統攝影這些元素，台版塑造成一種濃濃的舊式風情，到了「快一秒的他」的京都氛圍裡，似乎變得很理所當然，彷彿真的時間在此會跟著慢了下來，也好像這些都是屬於京都人仍會堅持的一種生活步調。

至於演員部份，岡田將生討喜的外型與精準的喜劇節奏，與清原果耶刻意的唯唯諾諾、外柔內剛，和台版一樣都為兩個角色建立了鮮明的不敗基礎。整體來說，「快一秒的他」不做太多更動的前提之下還能拍出新意已屬不易，山下敦弘統整了那股不著痕跡的「日本味」是頗為成功的，至少就筆者這樣一個看過「消失的情人節」3遍的觀眾來說，居然還能把日版看得津津有味，除了翻拍過關，更再度證明原版故事本身的雋永動人。