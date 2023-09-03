雀雀／「Moving 異能」 喧囂且孤獨的史上最貴韓劇

現於 Disney+ 熱播中的超級英雄劇集「Moving 異能」翻拍自同名網漫，描述身懷異能的父母戀愛成家、後來他們與超能力小孩間的親子相處故事，以及他們如何大隱隱於市、卻仍不容於世的戮力生存戰記。

該劇全20集，總製作費為16億台幣，是在2019年以540億韓元拍成的「阿斯達年代記」之後，與耗資1千億韓元（約莫 24 億台幣）的「魷魚遊戲2」於2024年問世之前的「史上最貴韓劇」，此紀錄將能維持1年的時間。而它在單集平均成本上則與8000萬台幣1集的「紙房子：韓國篇」與「屍戰朝鮮」第1季可相提並論，同屬「預算天花板」的頂級亞洲劇俱樂部。

在球觀眾對於美式超級英雄電影審美顯疲的現在，「Moving 異能」無疑充滿了新鮮感：除了有柳承龍主演而理所當然地致敬了他在「屍戰朝鮮」與「雞不可失」的活屍與炸雞人設，此劇亦融入了韓劇必然夾帶的社會議題包含歧視與霸凌元素，還帶有商業娛樂性高的黑幫互鬥、情報局情節，就連美韓政治斡旋與南北韓諜戰陰謀論也都沒有放過。

除了觀眾導向地將烤雞店改為炸雞店、鰍湯店改為炸豬排店的親民改編之外，影集與原作漫畫間最大的差異，來自於原著作者姜草為影劇版增添了「悲劇殺手法蘭克追殺退休要員」的故事線，此舉進一步地討論到了超級英雄在退役後所將面對要被上級用完即丟、滅口滅證的悲慘下場，乃至於新一代超能力者被搜羅後的命運也出現了強烈的不確定性，幾乎要與「天賦異稟者」可以享盡風光與被崇拜等美好想像無關，相反的，主角群各個都活得像是過街老鼠、一再委屈求全，全劇充滿晦暗的沈重敘事氛圍，頗有俄國文學式的悲情意味。

負責收容有特殊能力孩子的旌元高中，則有著曖昧的「X戰警」與「復仇者聯盟」學校意味，然而最終該校會是庇護所還是集中營？而在補述的父母年輕時代所遭遇的生命經歷中，更處處可見資源與權力擁有者在對待超能力者的情感勒索與粗糙處置，使得主人翁群備感世道炎涼。這份在人生道路上單打獨鬥的強烈寂寞、喧囂的孤獨，不也是當代觀眾活在現實世界裡的生活日常？

高允貞飾演擁有再生能力的張喜秀，扮相與神情常讓人想到「那些年，我們一起追的女孩 」的陳妍希，一樣27歲降齡演出女高中生無違和。除了和金奉皙（李正河飾）之間的純愛情誼動人之外，她所主扛的反霸凌戲碼也非常感人，是繼「殭屍校園」班長一角之後，以肉身力抗校園惡勢力的出采女英雄故事線年度代表。