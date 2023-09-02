葉怡蘭／威士忌桶陳新氣象

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延燒多年、長期獨霸台灣主流威士忌圈的雪莉桶陳狂潮，近兩年起，似能逐漸感受到，隨市場與消費者口味與視野的轉變，終於開始出現鬆動。

早前，我曾先後分別以兩篇專文論述：席捲之初的〈台灣人愛雪莉〉嘗試從佐餐觀點分析蔚然成風原因；之後的〈雪莉桶陳新風貌〉則指出原本以濃重為尚的口味漸漸轉向輕盈，類型也走向多樣，既有普及的Oloroso和Pedro Ximenez雪莉桶之外，Fino、Manzanilla、Amontillado、cream以及珍稀的Palo Cortado都有一席之地。

也就在這邁步走向輕盈多端的同時，隱隱然預示了、即將出現的更開闊包容紛呈的可能性。

首先，與雪莉桶同屬傳統威士忌桶陳兩大主力之一的波本桶的重要度似有提升，葡萄酒桶陳的登場率也明顯增多，或是躍為主打、或是調配比例提高，而其餘相對非主流的橡木桶也開始一一躍上檯面，再不是久久偶一少量為之的限定款，成為各品牌主力強打品。

事實上，多元桶陳，從桶別到方式，在當代威士忌領域中始終是各家蒸餾廠與製酒調酒師所不斷探索與追求的課題；實驗範圍之廣、可能性之多，想得到想不到的橡木桶都曾經入列：常見的烈酒、加烈酒桶、葡萄酒桶、全新橡木桶之外，各式水果酒桶、啤酒桶、甚至還有已達匪夷所思程度的綠茶桶、Tabasco 辣醬桶……讓人眼花撩亂目不暇給。

不過，這般天馬行空率意放飛，若是歸屬蘇格蘭威士忌範疇，則需遵守蘇格蘭威士忌協會（SWA）於2019年修訂的法規：僅限於新橡木桶、葡萄酒與加烈酒桶，以及非屬核果類水果（桃李梅荔芒棗）釀造、且未經額外增味調味的烈酒與啤酒桶，不能漫無節制什麼都拿來過桶。

——所以，比方南投酒廠深受喜愛一瓶難求的人氣口碑酒款如梅酒桶陳、荔枝桶陳威士忌便不在蘇格蘭允許範圍內，但在台灣就完全沒問題。

而此波雪莉桶勢力趨緩、不同桶型崛起過程，其中鋒頭最健者，應屬蘭姆酒桶。

一來此酒類知名度高、加勒比海陽光形象鮮明，且以往在各品牌核心酒款中原就偶而得見，對消費者而言不算陌生；最重要是所常流露的熱帶水果芬芳與甜美明媚口感尤其迷魅；遂而幾個以往強打重雪莉系列並深植人心的品牌，近年不約而同陸續推出蘭姆桶陳酒款，成為此刻明星之一。

相似概念還有甜酒桶，特別是甜酒世界最具貴族身段的法國Sauternes貴腐甜白酒桶，同樣是從意象到風味皆討喜之選。

此外，雪莉酒以外的其他加烈酒桶也頗露臉：如葡萄牙的馬德拉Madeira與波特、義大利西西里島的瑪莎拉Marsala、法國的Pineau，風味、質地和雪莉桶略有近似卻又別見丰姿，自有特色。

啤酒桶則是看似自成一格、實則頗受青睞的一類。以IPA桶最常見，啤酒花芬芳作用下，花香果韻洋溢，卻又與傳統威士忌不同調，很是新鮮。

近來分外耳目一新、應為酒界首見的則還有墨西哥龍舌蘭桶與日本沖繩泡盛桶，二者俱屬白色烈酒類、但也有桶陳傳統；有趣的是，迥異於此二酒原本給人的強悍奔放印象，過桶後的威士忌極柔和妍媚，耐人玩味。

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