馬欣／台灣恐怖片是否將流於形式？ 「粽邪3：鬼門開」

恐怖片是國片票房的強心針，且成本門檻低，考驗的更是元素與創意。以「粽邪」系列來講，因第一集的口碑養出了既定的粉絲，而這部也的確融合了異國邪術與台灣宗教民俗的賣點，無論人物設定還是老舊大旅社，都帶給人相當程度的親切感。

電影前半鋪陳不錯，藉由鬼門開、鍾馗驅魔、泰國「古曼童」（可收留在外居無定所的孩童的靈魂），以及破敗旅社的動線，加上住在其中的底層人們受困的景貌，在前半以「日常」的迴路感營造了相當好的氣氛。一般好的恐怖片都能創造出「日子」無法真正推進的「雖生猶死」的狀態，讓觀眾即便沒有連結以上元素，也被帶入影片的結界之中。

以鬼片行之有年的發展形勢，台灣鬼片的確吸取了不少泰國靈異與早期恐怖港片的套路。基本上已能做到形式上的熱鬧，無論是「幻境」還是Jump Scare，都已經玩得相當純熟，也呼應了這幾年網路「廢墟探險」的獵奇營造感。

然而如果要進一步以驚悚恐怖元素來講一個較深刻的故事，如韓片「哭聲」帶出朝鮮歷史傷痕與貧富差距，港片「殭屍」則以一棟樓與強大群像完全反映自身歷史處境，我們雖有意發展恐怖片，但要以有特色的內容踏入國際市場還差了火候。然即便只是想達到恐怖片的紓壓與娛樂性，我們也仍只是停留在形式上的推進，也少了近期也上檔的美片「鬼手鬼手請開口」與時俱進的心靈恐懼。

或者可以說台灣的恐怖片發展到現在，可以說「熱鬧」有餘，但能走出國際的或真留有口碑的，相對不多。而「粽邪3」似乎太過依靠民俗元素了，使得後面收尾單薄無力，甚至最後畫風轉為英雄片（加入熱血澎湃的歌曲與慢動作大特寫的神顯威）。

若是要玩B級片的惡趣味卻不完整，同時也不是這個系列的風格。雖然以夏日消暑片來說是有娛樂性，但以作品完成度來說，則成為形式大於內容的作品。

其實恐怖元素玩到今日，體材都大同小異。然後考驗的就是創意與手法的靈活度，如「微笑」賣的就是創意。但「粽邪3」在恐怖美學的妝感與演技的連戲上都有缺失，以這系列來說，它維持了熱度但不算進步。