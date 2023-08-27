潘光中／「不完美受害人」試圖掙脫男性凝視與權勢壓迫的女性群像

要說「不完美受害人」的背後，沒有高層想要藉此打壓資本腐化風潮的意思，那真是打死不會有人信。畢竟總局明文也好暗示也罷，多年來都在遏制翻拍真實案例的提案。自從「狂飆」突破了這層窗紙之後，影視劇帶起的民氣可用，終於讓總局順水推舟鬆手。

稍微有點相關記憶的人，都能看出「不完美受害人」的原型，絕對是京東創辦人劉強東那樁疑似仙人跳布局的醜聞。更有意思的是，以編劇高璇、任寶茹，導演楊陽，製片人楊蓓、黃婭為核心的主創組，捨棄了更有商業價值的八卦視角，轉而從更偏女性角色的觀點和角度，來構築整個故事的架構。

就拿第1集在案件爆發當夜，編導特地設計了將近1分多鐘的驗傷流程，藉著第三方視角，以及趙尋對床第過程的回憶作對照，直接向觀眾表明：性侵案件的受害人，他們在司法流程裡遭受的二次傷害，絕對不亞於受到性侵的當下。果不期然，此後的偵訊及審理過程，一遍又一遍的不斷重複這個訴求，以期加深觀眾的印象。

為什麼桃色新聞（無論有沒有受害者）總會是最容易吸睛的媒體題材？歸根結柢還是無處不在的男性凝視，以及根深蒂固的權勢壓迫。拿兩個例子作對照：一個事業有成的初老企業家，與小他30歲的對象結婚，之後還老來得子；我想這應該對很多人來說，都會認為是佳話美談，是吧？但如果告訴你這位企業家其實是女性呢？

「不完美受害人」裡6位主要的女性角色：律師林闞、小助理趙尋、刑警晏明、副總李怡、主席夫人辛路、上一位受害者米芒。她們有不同的人生、走過不同的道路、來到的不同位置……看起來完全不同的6人，其實有著相同的經歷──被某個男性上位者盯上了，在權勢的逼迫下硬是被拉到非出於己願的歧路上。

通常來說，女性會比男性更害怕輿論的針對，因為大家已經習慣用雙重標準要求女性。男性總是有著被灌輸到骨子裡的「成功神學」－只要你賺大錢，什麼女人找不到？－於是所謂的「成功」就是「什麼女人都可以任我撿任我挑」既簡單又粗暴的邏輯。但對女性呢？沒有明確說「不」就是默許就是同意，將自己打扮漂亮就是勾引異性，跟異性走得近就是暗示對方……。

其實編劇給她們的取名都暗藏了諧音：林闞的「另看」真相，趙尋的「找尋」自我，晏明的「驗明」事實，李怡的「利益」所趨，辛路的「心路」歷程，以及米芒的「迷茫」人生。也恰如其分的將被困縛在男性凝視與權勢壓迫雙重結構下的女性群像，勾勒得栩栩如生。每個角色都有著各自的明顯特質，人設厚度立體且飽滿，而楊導的取鏡構圖充分呈現了符合角色職業和年齡的美。