李清志／跟著周杰倫遊巴黎

周杰倫應該是一位很愛巴黎的藝人，他的音樂MV經常以巴黎作為故事場景。維也納是音樂之都，巴黎是藝術之都，如果說周董是一位音樂人，理論上應該是喜歡維也納勝於巴黎，但是周董雖然身為音樂人，卻不是那種學習古典音樂、食古不化的音樂家。

他從小在淡江中學接受音樂薰陶，學習鋼琴與音樂，淡江中學的美麗校園應該也帶給他極大的藝術陶冶，特別是在建築與空間上面。巴黎是座充滿藝術氣息的城市，不僅是城市建築精緻典雅，也經常有藝術活動展出，生活在這座城市，很容易就被文化藝術氣息所感染，完全不需要去刻意上什麼美感教育的課程。

周杰倫的MV有許多是在法國巴黎所拍攝的，包括「告白氣球」、「最偉大的作品」等，另外「倒影」則是在聖米歇爾山所拍攝。這次到巴黎去旅行，忽然靈機一動，想說可以照著周杰倫的MV去遊走巴黎，應該會是一個有趣的安排。

首先，我就循著「最偉大的作品」MV，來到巴黎里昂車站二樓的「藍色列車」（Le Train Bleu）餐廳，其實這家餐廳我不是第一次知道，之前看英國豆豆先生的電影，有一集是演豆豆先生去南法，他到里昂車站搭乘TGV高速列車，候車時就是到「藍色列車」餐廳用餐，豆豆先生第一次到如此華麗的餐廳，有如劉姥姥進大觀園，緊張害怕坐立難安，侍者請他點餐，他因為看不懂法文菜單，就隨意亂點一通，想不到送上來的竟然是生蠔大餐。

豆豆先生的電影讓我對「藍色列車」餐廳印象深刻，而周杰倫的MV「最偉大的作品」更讓我對「藍色列車」餐廳心生嚮往。餐廳設立於1901年，有著拱型落地窗，華麗的水晶吊燈、壁畫與雕飾，藍色的地毯與座椅，模擬當年列車上的餐車，所以稱之為「藍色列車」。餐廳分為兩大區，上樓左邊是給短暫等車，只想喝杯咖啡歇腳的人使用，裝潢比較簡單一些；上樓右邊則是正式的用餐區，裝潢富麗堂皇，還有穿著正式的侍者，單手用托盤端著許多餐食，甚至有桌邊服務等，非常高級！

體會了周杰倫「最偉大的作品」MV的場景，繼續去尋找「告白氣球」MV中的場景。MV中的場景主要集中在賽納河畔，巴黎鐵塔因為大家都去過，就不詳加介紹，但是MV中周杰倫沿著塞納河畔，邊唱邊走，有如吟遊詩人一般，來到一處鮮為人知的地點「垂柳角」。

「垂柳角」位於西提島末端，面對塞納河，猶如船首一般，破浪而行，在這個島嶼末端栽種一棵垂柳，實在很不尋常，特別是法國巴黎並不是盛行栽種柳樹的地方，這棵柳樹的存在，猶如一座創意作品。我們在夏天前往「垂柳角」，發現這個地方竟然和周杰倫MV中的景象完全不同，原來周董MV是在秋冬之際拍攝，那時候垂柳葉子枯落，只剩下樹幹枯枝，呈現一種荒涼的感覺；但是夏天的柳樹正是生氣盎然，枝葉茂盛之時，垂柳枝葉形成一整個圓球，整棵柳樹猶如綠色小屋一般，必須撥開垂下的枝葉，才能進入其間，非常有趣。

雖然很多電影都有在巴黎取景，但是跟著周杰倫的MV去遊巴黎，除了欣賞美景之外，一邊遊走時，腦海中還會浮現周杰倫的歌曲旋律，也是一種奇妙的經驗。