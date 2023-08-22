左光平／以歌藏身的音樂自耕農LINION

雖說自耕，即使是自創自製時代來臨，多半的音樂專輯還是需要成群結隊。而有才之人當代雖不難尋，只是作品發表後的延伸和續命之道，似乎才是當代音樂人的中心德目。LINION是近年R&B與Neo Soul曲風創作和演奏都強大的新起之秀，個人歌唱演繹也到位。前作「Leisurely」獲各方肯定，在國際理解上與音樂定位都相當被看好。相較上張，這次的「Hide Out」專輯顯得脆弱卻坦誠，但仍在流行領域中保留某些年輕世代的幽默。

「Listen To Me」看似勵志，大家都會鼓勵有才華的人往台上走，往世界走，但是大家給予的支持往往只是某種遙遠的心靈投放，而歌手靠自己闖盪的路上，也不是時時充滿自信的。這首歌精彩的是層次堆疊到最後除了律動順暢外更有感動，那些聲音就是這麼時時在腦海裡的，自己對自己說過的話，共鳴要能動人，必有苦處。「藏」是點題作品，是一條不服輸的人在尋找不能輸的路徑，有個迷因說，或許世界上有一種人，如果每次都考零分的話，其實他或許不是猜的，而是他知道全部的正確答案，才能故意寫成全錯。這首歌詞意曖晦，但若隱若現，聽感似有當代「孤單Tequila」之惆悵。

「R U Ready」文字取材眾多華語經典，創作方式也如同先前提到之「成群結隊」，音樂上的兄弟齊聲協力以當代 Boy Band 形式完成，是高級的幽默感。與洪佩瑜合作「Friends Or？」以潛水名詞Frenzel與Friends諧音入歌，可清新亦可深究，優雅從容卻有不羈內涵。最後再以簡單明暸卻感情深刻的「Goodbye」作結，對象有了，故事也沒忘，但還是把太刺眼的事實藏著，用美好紀錄破碎。

事實上要論某種旋律上的流行性，LINION的這張專輯反而比以往更入耳，這或許又可以回到「如果被放到什麼年代」或是「如果被怎麼宣傳」會有什麼樣不同的結果來討論，不過我個人是覺得，接下來幾年，大家在創作光譜上或許會漸漸靠近，這張有點機會起到交集作用，也能想像舞台呈現，樂迷該不錯過才對。