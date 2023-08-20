雀雀／「女兒大人加個賴」傳統也前衛、台劇陪伴力價值顯現

衛視原創台劇「女兒大人加個賴」描述黑道大哥「賴打」（柯叔元飾）年輕時在外生了兩位女兒，女兒雖無爸爸陪伴卻也各自長大成人、成為優秀的醫師。而今賴打想帶兩個同父異母的女兒回老家認祖歸宗，卻發現這任務遠遠要比他當老大、或競選鄉長都還要困難！

電視長劇是各國影視產業中打磨演員表演實務能力的重要本營，台灣亦如是。作為台灣2023年最重要長劇之一，「女兒大人加個賴」由出道27年、從戲劇小生演到國民老爸的柯叔元公雞帶小鴨，與黃薇渟、陳妤、管麟和侯彥西等一幫年輕演員從「外人」演到變成「家人」的過程，戲裡戲外都有其傳承意味。

該劇以輕鬆幽默敘事節奏，以及偶像劇等級顏值演員群來歡鬧堆疊出多條親情與愛情故事線，激盪出頗具新鮮感的台劇火花，播出後大受歡迎且追劇黏著度也高，在台收視數字創下年度華劇第一佳績，證明了喜劇與長劇的陪伴力價值不容小覷。

在急不得的親子磨合戲碼中，穿插以姊妹冤家逐漸冰釋、以及愛情之路兜兜轉轉，洋溢著具有生活感的當代人日常意象，講述的是「就算是醫師、律師與大老闆，任誰都會陷入現實與理想的拉扯，需要不斷切換在工作與私生活的經營之中」。此些事件與細節的堆疊，讓人共鳴也與觀眾搏出感情，尤其賴打幾次進出醫院，從認為「親情可以議價」到逐漸意識到親情無價而甘願放棄自身豐功偉業與事業群的過程，具戲劇性也帶有醍醐味，柯叔元將黑道大哥的偶包與驕傲逐漸拆卸掉的情感渲染力夠，儘管劇情裡一家尚未團圓，卻已博得吃瓜群眾的高度認同。

「女兒大人加個賴」雖帶著點傳統八點檔的老派戲勾，卻是有用戲勾。不論是讓觀眾敲碗期待父女／姊妹親情和解戲的到來，得到癌症的爸爸能夠獲得妥善治療，或者是希望女主角大碗醫師（黃薇渟飾）快點分手、快認出阿拉丁是江羽藍（管麟飾）的心切感…能讓受眾產生出類似像每周坐等韓劇新集數開播的心情來期待一齣台劇，也是久違的台劇之光。

然而在傳統戲勾之外，「女兒大人加個賴」的各類感情戲觀點其實走在很前面：包括父母之間感情的不勸合、女主角們對於愛情的看法與體會是隨著經驗值的累積而改變。以八點檔的戲路、都會劇的風格、當代觀眾所需的喜劇敘事，以及背後寓意有點前衛的感情哲學觀所建構而出的這齣台灣衛視中文台收台電視劇，在筆者看來，可說是收得非常漂亮。