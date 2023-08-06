雀雀／惡鬼如何讓寄生上流故事奇幻妖魔化？

韓劇「惡鬼」描述投考多年公務員考試無果的女主角具散影（金泰梨飾），她在觸碰到父親過世的遺物髮帶後、被惡鬼纏身，期間還透過研究民俗學的陰陽眼教授廉海上（吳正世飾）認識到自身所受到的家族詛咒史，兩人也一起歷經了各種惡鬼擾民甚至鬼殺人的事件，並設法解決交集在他們身上的不幸生命謎團。

韓國知名編劇金銀姬已用「Signal」、「屍戰朝鮮」與「智異山」等好戲建立起她無與倫比的劇本風格，故事奇想力與寓言性滿檔，且又能與韓國歷史文化乃至於當今社會問題相扣，交織出體恤民情的吶喊和批判，不說教且充滿戲劇娛樂度。「惡鬼」先是以懸疑恐怖片形貌鋪陳出多起自殺疑案，死者身上留下了相同痕跡卻全無他殺證據。而在具散影被鬼附身後，查案過程也似都指向與她有關。

金泰梨的「偽裝演技」無疑是此劇一大看點。不論是她在青龍獎最佳新演員得獎電影「下女的誘惑 」裡飾演一位翻轉劇情的女僕，還是讓她躍登為百想影后的得獎劇集「二十五，二十一」的羅希度，金泰梨總能在影劇中精彩演繹出「平時極度平凡，但在戲劇高潮時端出異常耀眼表現」的角色戲劇曲線。

而這次金泰梨在「惡鬼」所端出的，是一秒變臉的演技新境界，意即觀眾能在觀影時，肉眼可見她何時是具散影本人，但下一秒就被惡鬼附身。尤其每每當她鬼上身時，氣場總令人不寒而慄，狠狠勾動著觀眾當下的驚嘆與恐懼的心情。

該劇更以太子鬼與異鄉鬼等多種鬼物怨念擾動社會鄉鎮的各種事件，來影射韓國價值惡習所累積拉扯不完的「文明債」。例如「餓鬼」是由鬼物細查到人類靈魂脆弱處而見縫插針、播種欲念之而養出的貪惡害人性格，辯證著人心鬼化的過程來自於社會的不公與無情，若說韓國惡人惡鬼惡跡罄竹難書，那麼也都是因為好人們走投無路的求生欲反撲展現使然。

而男女主角廉海上與具散影就像是「寄生上流」的有錢人與窮苦主角兩相對照：前者之所以可以善良與正義凜然，無非是身為富豪後代讓他衣食無虞的生存紅利所養成，再度驗證奧斯卡得獎片「有錢的話，我也會很善良」的金句經典性；而後者從債台高築、羨慕有錢生活一度鬼迷心竅，到後來繼承遺產的心路歷程情緒三溫暖，都強調出了貧窮好人堅持善良的代價有時是連命也賠不起的。

「惡鬼」是一部將「寄生上流」故事進階妖魔化的影集，經濟階級金字塔正在壓垮有為的也願意打拚的大韓青年男女，鬼物只是一種形而上的象徵。相比之下，到處都有宮廟、佛道文化皆盛行的台灣，若要拍攝台版「惡鬼」，其實有著不輸的拍製本錢。