馬欣／「芭比」熱鬧豐富 但非真的女性自覺片

在院線片成績下滑的兩三年後，「芭比」與「奧本海默」兩大強片終於讓市場回血，令人精神一振的是這兩部並非以前好萊塢仰賴的系列片，「芭比」更以創意度在票房上拔得頭籌。

自然這個暢銷了60年的玩具人偶「芭比」搬上銀幕是討喜的，芭比蛙蛙跟日本的莉卡娃娃曾被視為女生學習「社會化」形象的入門玩具，也因此它始終被視為上一代的產物。而這部就是高明在反諷了這個娃娃曾鋪天蓋地的「正確性」，甚至因為片中的品牌自嘲，讓「芭比娃娃」從過氣到翻紅。

可以說這部片也將電影的思維翻修了，它等於翻玩了一個觀念，讓曾被視為物化女性的象徵成為女性自覺的可能。事實上電影前半段的確玩得很有創意，比方開場以「2001年太空漫遊」的經典畫面，諷諭著當年芭比娃娃誕生時，簡直有如神啟一般地教化與影響了全球的女性。同時此片也以真人動漫的拍法，重現了大銀幕的魔法，同時也讓現實世界被二次元思維給取代了。

這些感官創意的確可以取代以往夏天恐龍片的市場，也讓女生被符號化與物化更赤裸裸地展現在芭比的覺醒故事中。基本上它已很像同步遊戲的體驗。而片中的芭比樂園也讓人想起1998年的經典驚悚片「歡樂谷」中所有人都笑得像假人一般的美國正能量形象。導演葛莉塔潔薇以不同經典片的視角來活化芭比的再生，加上80、90年代的美國綜藝梗與流行樂穿插，大大滿足了感官饗宴，同時又呼應了兩性平權的熱門議題。

「芭比」的成功可以看出好萊塢的求生意志燃起，同時肯尼這萬年男配玩具的「翻身」更是流行符號翻玩的極致。電影前半充滿犀利的諷刺，比方肯尼想要體驗真實世界中掌握父權的快感時被澆了冷水，台詞直白地嘲諷：「我們仍然徹底在貫徹父權，只是我們讓它更隱蔽了。」

不過電影的後半段開始出現了難以收尾的尷尬，女主角的覺醒與翻身建立在男性角色的降智上，父權也被過於簡化，而兩性說教的部分真是的是用「說」完的，雖然它是部成功的消暑片，但若以劇情的完整度來看，原本文青型的導演葛莉塔潔薇似乎仍在嘗試商業的轉型階段。