最近五年鐘表生態的變化大於過往的二十年，市場的亂象讓許多優質品牌經營得異常辛苦，形成只有所謂「對的表」與「不對的表」兩種局面，溢價或配表的戲碼依然上演，表價的飆風讓真正想擁有的消費者失去信心。

市場的需求是炒出來的，有行情就有市場，有市場就有買家，有成交就有價格，有了價錢就有炒作，這是愛表人的夢饜，也是近年鐘表歪風的元凶。自由市場雖然一切都由市場機制來決定，但當鐘表變成投資標的時就完全走樣，PP5711訂價三萬美元一夕間飆漲多倍，讓擁有鐘表變得遙不可及，甚至永遠買不起。

快時尚影響鐘表的發展，直觀外顯順應潮流變成市場主流，品牌策略也跟著抄短線，無論知名品牌或便宜表款，不約而同都玩起變臉的戲碼。高級品牌的面盤還有獨特的紋理，低價表則只有顏色的變化，卻可輕易擄獲年輕消費族群，這樣的玩法讓鐘表只有面廣而缺乏深度。鐘表瞬間變成了時尚配件與炫耀財富的工具，失去了製表初衷與工藝美學。

鐘表從時鐘、懷表到腕表有千年歷史，擒縱結構也有百種，除了具有製表工藝也富含藝術價值，藉由職人表匠慢工細活純手工打造，甚至是饒富品味與文化底蘊的藝術品。近年鐘表因為生態的急遽變化，製表理念已逐漸走味，其中電腦與數位車床改變了流程，也讓生產更加快速，就像漢堡被大量複製，不精緻的規格化腕表充斥，完全無法展現當初製表師想表達的理念。

一向以慢工出細活的頂級獨立製表品牌這幾年已悄悄崛起，而且呈現一片欣欣向榮的景象，帶動這股熱潮的根源是受到鐘表教父Philippe Dufour的Simplicity影響。標榜真正以純手工製作的表款在拍賣市場行情屢創新高，藏家也頓悟了它的真正價值所在。另一個獨立製表品牌是Rexhep Rexhepi，也就是近兩年被極度關注的Akrivia，此為藏家目前最想擁有的品牌之一，機芯除了有精緻的拋磨倒角與修飾，輪系的布局更是少見，橫向排列的傳動輪與擺輪尺寸相同左右對稱，這在當今的機芯結構中罕見。差異化的設計受到表迷青睞，其中小三針的Chronometre Comtemporain近期在香港拍賣成交價更高達港幣七百二十餘萬，已超越金鷹與皇家橡樹在市場的行情。

表迷要試著調適心情，建議不要把目光都放在運動表，以品質為導向而放棄品牌迷思，只要價值觀對了就有無限的選擇。正裝文表的回歸指日可待，以手工製表的頂級獨立製表品牌將會是下一波市場主流。