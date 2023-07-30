潘光中／「愛情而已」訴求共情共感 成姐弟戀題材天花板

吃多油膩的大魚大肉，偶而也需要爽口的清粥小菜舒緩脾胃。近日以黑馬之姿開出紅盤的話題陸劇「愛情而已」便是這般存在。

同樣是近年來拍到氾濫的姐弟戀題材，背景設定又是不怎麼討喜的競技體育，為何「愛情而已」能火速霸榜、並且在豆瓣獲取8.2高分？首先是選角成功，情節鋪陳真實自然、人物關係清楚確立，加上台詞金句連發，都是致勝關鍵。整齣劇38集的進程裡，沒有華而不實的情感堆疊，無論是愛情、友情還是親情，都濃淡得恰到好處，角色間的互動也都營造出符合現實的代入感，讓人格外覺得溫馨舒適。

「梁友安，我會努力成為你的底氣，讓你可以做自己！」「為什麼一定要仰視或者俯視呢？最好的愛情難道不應該是平視嗎？」若論宋三川與梁友安和其他故事裡的姐弟戀有何不同，那便是他們之間那種彼此扶持、相互砥礪，一同跨越障礙、邁向成長的夥伴關係。

兩人相遇時正逢人生低谷，相比其他甜寵劇裡命中注定、無腦撒糖的設定，他們對彼此的意義更像是生命中的一道光，即便面臨現實無情打壓，也能因著對方給予的信任與勇氣，重新找到前進的方向。漸漸的，連觀眾都忘記了這原是一場相差10歲的姐弟戀，透過整個療癒的過程，體現美好愛情該有的模樣。不僅是臉紅心跳的一見鍾情，更是日積月累的水到渠成。

綜觀近年來已不受到熱烈追捧的都會愛情劇，為了符合觀眾多變的口味，都會嘗試融入多元化的劇情路線，但其中有不少只是虛應故事，當做男女主角戀愛的陪襯。雖說「甜寵撒糖」的手法在當下的確能抓住觀眾眼球，以至於看完即忘、追完一劇拋一劇也成了常態。

可「愛情而已」卻不盡相同，姐弟戀／職場／競技／家庭……的確也是標籤眾多，但是藉由情節環扣安排、人物設定巧妙地把各具意義而展開的故事線全部收攏，保留了觀眾想要的甜度之餘，也讓人感受到具備人文深度的實關懷。主角在運動場上揮灑汗水，給觀眾看到競技運動的熱血、以及角色成長展現的人物弧光，進而在觀眾心目中留下了與眾不同的深刻印象。

「愛情而已」的可貴之處，在於將一片跟風的「姐弟戀」題材拉出新高度。考量到現代社會不僅僅在思想上對姐弟戀的接受度，事實上，現實情況也因為都會地區適婚男女的比例失衡和求職不易，連帶著也吹起了「下鄉風」，所以這類年差／格差要素的影視作品，未來想必只會多不會少。