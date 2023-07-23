于國華／「同理心」的堅韌與溫柔

因為一顆橡皮擦，我來到台東縣卑南鄉拜訪「好時果子」。源於今年初春，收到朋友寄來鳳梨釋迦，盒內附一顆橡皮擦和一紙說明，幾行親切文字提醒消費者，釋迦摸著如同橡皮擦的軟硬手感，就是最佳品嘗時機。

跟著導航深入鄉間，好時果子竟是一處新建廠房，寬敞挑高、空氣流通。眾多塑膠簍盛裝著剛採收的鳳梨釋迦，分散就位的工人，正逐一檢視清理這些收成。

「好時果子」由青農夫妻謝謹鴻、林沛縈創建。沛縈說，以前在農舍處理果物，風吹日曬的工作條件並不理想。新建的二百五十坪集貨場，水果採收後的清理、包裝、冷藏到裝載冷藏貨櫃，都在室內完成。集貨場安排了閱讀角落，同仁工作時，跟來的孩子也可以被照顧。

沛縈和謹鴻都是嘉義大學園藝研究所碩士，種植鳳梨釋迦和金鑽鳳梨，格外重視環境友善和安全用藥，曾經得到台東縣釋迦果園比賽冠軍，也因為品質檢驗過關得以出口澳門、加拿大、馬來西亞等地。沛縈希望做到全球認證，推動台東釋迦行銷國際。

總是忙進忙出的沛縈說，為別人多想一些、自己多做一些，最後大家都更好。例如投資冷藏設備，可以為貿易商減少運送過程的耗損。橡皮擦出現在水果禮盒中，因為消費者不易掌握釋迦熟度；以橡皮擦做為手感參照，不會錯過品味時機。

來到沛縈形容「像莊園一樣美」的釋迦田，這是謹鴻父親的多年心血，她模仿果樹姿態、伸展雙臂，擺出向上支撐的動作，說明這裡每棵樹、每一處枝椏分岔都修剪成「V」字型的兩枝，結構俐落有形。環顧四周，成人身高般的果樹頂著綿延相接的樹冠，整個果園像一座多柱大廳，莊嚴神聖卻生機勃勃。

從台南市區嫁到台東鄉間、成為農家媳婦，沛縈有過一段煎熬時光。產後在家照顧雙胞胎女兒，她經常面對繁華的夜空星斗自問：「我在這裡做什麼？」好在有夫家支持，沛縈在女兒三歲後投入經營好時果子，負責品牌行銷和食農教育。她串聯朋友舉辦市集、夏令營等活動，以不絕的創意和積極行動，期望帶領地方共好。

節氣小暑的前日，再度來到好時果子，謹鴻連日徹夜採收金鑽鳳梨，沛縈剛忙完三天的食農夏令營。她分享夏令營各種甘苦，我很驚訝，如何周到的照顧那麼多活動細節？「同理心！」她說。