袁永興／「Way out」 Whyte -?te壞特

金曲新人壞特?te的第二張個人專輯，基本上是她與製作人陳君豪的雙人共創成果，包辦絕大部分的詞曲跟製作編曲工作，大膽地玩起音色聲響與想像力的交會，曲風雖說是Lofi的基底，音樂的紋理與氛圍其實是扣緊暗黑裡的美麗、需要多一點衝勁而不只是張力。顯然兩人是一來一往的玩出這整張作品，開場的way out已經宣告了這些訊息：流行嗎？還是解釋一下Alternative Jazz？你沒法定義壞特?te的音樂，但她可以把迷惘做成一張專輯。

這張「Way out」有很多節奏處理上的小巧思，好比「Let go」裡好端端的vibes裡、四平八穩的節拍行進到後半段灑進爵士鋼琴，歌手卻用氣音游移的吟唱漸漸堆疊，然而歌曲內容卻是講述殘缺家庭的孩子、在未成年時就得面對大人一輩子都不願經歷的無助感。另一首「Ho(l)e」則像是復古電影的場景，吉他與電子緩拍擔任著光影交錯的角色、吉他尤其搶耳，歌詞不斷強調著「Good Girl」該是如何、原來壞特 ?te將許多長輩喜歡灌輸「女孩子要有端莊樣子，腿不要張開開」的指令、轉化形容成掉進這個「Ho(l)e」洞、被馴化成聽話的好女孩。她以這首作品進行自我辯證、終究找到掙脫束縛的方式。

另外歌曲「Oh Bob」是取韓語諧音的「歐爸(오빠)」及「Oh 爸」，歌曲似是愉悅小品的bossanova，卻是抓住壞特?te聲線最優美自在的一首歌，有可能是歌裡面訴說的是自身追愛、卻可能找到與父親個性相似的對象，歌手投射了很多內在自我的情愫，歌曲最後模仿器樂聲的演唱真實而可愛，彷彿在對父親撒嬌，很有趣。而「夜走」的靈魂搖滾曲風，刻意像是節拍器的敲打節奏與貝斯創造的律動非常貼切歌名，「以為到了世界盡頭卻只停在師大路無人巷口」也帶著奇幻寫實的迷離感。

整張「Way out」雖說仍以Lofi及節奏藍調與靈魂和爵士為核心元素，夾以實驗電子貫穿，但在編曲上聽得出針對節奏處理花了許多心思。壞特?te的歌聲獨特且多變，有一種新世代特有的柔軟（音色）包覆的剛烈（性格），這次的人聲處理讓她個性鮮明的部分被更直接的凸顯、更顯得獨樹一格。