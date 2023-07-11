塗翔文／「別叫我賭神」：懷舊港味再現

最近共有「命案」、「死屍死時四十四」與「別叫我賭神」三部港片在台上映中，都是原汁原味，沒有太多中國成色，十分難得。其中「別叫我賭神」最有昔日香港文藝片懷舊韻味，雖然故事本身還是很俗氣老套，但後段有些出乎意料的轉向，倒是有點意思。

以澳門為背景，久違演出文藝片的周潤發扮一個爛賭成性的理髮師，有天前女友帶著一個大男孩來認爸爸，要他幫忙照顧一個月，看在錢的份上，他勉強答應。故事就在自閉症男孩與素未謀面父親之間的相處，漸漸開展。乍看之下，這個老調重彈像極了當年的奧斯卡最佳影片「雨人」。就在賭徒爸將兒子帶去賭場連勝皆捷之際，本以為故事大概就繞著親情與利用的賭戲主軸一路走到底，然後再用俗濫的親情大和解催淚做終，沒想到結果並非如此。

莊文強的劇本在本來其實俗套的基礎之下因為欠債，黑道找碴是想得到的劇情安排，不過最後的解套並非只是賣弄悲情，還巧妙叩回當年他與女友的戀情原由；更有意思的是，父子和解同樣是絕對老梗的設定，但這並不是整部電影的收尾重點，他們反而是透過長跑來象徵最終父親選擇以此，貼近兒子謎樣的心。至於全片最後指向的真正主題，是一個浪蕩半生的男人，究竟如何「找到自己」，甚至還直接用了劉家昌的名曲「我找到自己」呼應這個母題。就算它的轉折還是太過簡單與一廂情願，但在這樣的類型電影架構之下，似乎一切也毋需苛求。

明星魅力永遠是類型電影成功的其中之一法則。周潤發重拾當年「流氓大亨」與「又見阿郎」把底層小人物演成平凡英雄的強項，風采依舊，但他的年紀畢竟不復當年，「找到自己」母題結合熱衷長跑的私下形象，似乎更符合如今六十八歲的發哥本人。就連袁詠儀的那條支線都不禁讓人想起她的成名作「新不了情」，只是步入中年的袁詠儀從形象到造型都比較像當年演她母親的馮寶寶。兩位影帝后的首度合作，加上方中信、已逝的廖啟智等老戲骨搭配，以及亮眼新人柯煒林的相襯，「別叫我賭神」題材拍法雖不新奇，看點仍有，除了整齊的演員，最關鍵是濃濃的懷舊港味。