王瑋／「絕世網紅」 一舉滿足觀眾的窺奇與看爽片的欲望

這是要高預算才能做出來的戲！當然，從議題、劇本到攝製，也都需要「高」概念。毫無疑問的是，韓國影視業對題材的掌握與洞見，以及翻轉為商業通俗劇的製作能力，在亞洲已經是無人能及。配合國際平台的資金投入與全球播放的通路，韓劇前進到我們看不到車尾燈的距離了！

整部劇集的說故事手法類似「謀殺入門課」，用一個「死亡」事件串聯「倒敘」，在交錯的敘事結構下，交代出一個平凡女子「徐雅莉」，如何從一個平凡的化妝品銷售員，機緣巧遇的進入網紅世界，逐步散發個人魅力，成為洞見觀瞻、深具影響力的網紅，招人羨慕惹人嫉妒。當她被認定死亡後，居然開啟直播，用自身的經歷，揭穿網紅世界的運作，殲滅虛偽造作的網紅們，並且追查出陷害她的黑粉！

就說故事的技巧來說，編劇用「死亡」與「復生」的懸念，在一開始就可以抓住觀眾的好奇與追劇欲望。開場的女主旁白／VO搭配蒙太奇剪接，不但是教科書等級的示範，更快速建立並完成大女主的人設，人物鮮活、性格討好，一開始就站上道德的制高點，精準且吸睛。

接著，進展快速的敘事手法，毫不遲滯的將觀眾帶入網紅世界。故事中的現在與回敘精準交錯、切換，情節鋪陳井然有序、節奏明快。事件既不落入觀眾的預想，卻又走在大女主的類型套路之中——閨蜜、總裁、反派；愛情、友情、親情；陰謀、陷害、純情，多線並起，各自精彩又互相推波助瀾，集集高潮迭起。

接著，在足夠操作的預算下，華服、豪宅、精品、超跑由準確的鏡頭、流暢的調度，一一呈現在觀眾眼前。雖說有錢好辦事，但也有賴於導演等主創人員純熟精煉的商業手法，才能將網紅世界的虛與實，交織成一片繁華似錦，一舉滿足觀眾的窺奇與看爽片的欲望！

透過女主的平凡出身，對比到劇中網紅所身處的「高階」社交圈，雖然說的是網紅，也陳述社會階級與經濟實力的巨大落差是多麼的讓人憤恨與無奈。韓劇在這方面既能大灑狗血，又能狠手直中要害，毫不留情，就是幫觀眾宣泄因現實而產生的無奈與恨意！最終，女主華麗復仇，但是接下來呢？編導也留下了懸念！